Hombre Resulta Lesionado tras Ataque Armado en Poza Rica, Veracruz

En Poza Rica, al norte del estado de Veracruz, la tarde de este martes 13 de enero se registró una intensa movilización por parte de elementos de corporaciones policiacas, así como personal de paramédicos debido a un ataque armado en el que, según la información obtenida, dejó como saldo al menos una persona herida.

De acuerdo con los primeros reportes, durante la tarde de este martes se registró un ataque armado en el que una persona resultó lesionada debido a que, tras este hecho, recibió un impacto de arma de fuego.

Según lo informado, fue alrededor de las 18:20 de la tarde cuando hombres armados dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima, quien logró ponerse a salvo tras refugiarse en una vivienda, la cual se encuentra ubicada en la calle Río Coatzacoalcos, de la colonia Arroyo del Maíz en dicho municipio localizado al norte del estado de Veracruz.

Se desconoce la identidad de la víctima y de los agresores

Tras estos hechos arribaron elementos de la Policía Estatal y Municipal minutos más tarde al lugar de los hechos para proceder a realizar un operativo de búsqueda y aseguraron la zona para intentar dar con el paradero del o los agresores.

Mientras tanto, paramédicos brindaron atención al sujeto que resultó lesionado, de quien hasta el momento se desconoce la identidad, y se informó que debido a la gravedad de la herida, se gestionó su traslado a un hospital de la zona para recibir atención médica especializada.

Se dio a conocer que en el lugar donde se registró dicho ataque, fueron asegurados alrededor de 30 casquillos percutidos de arma larga. Hasta este momento, no hay reporte por parte de las autoridades en el que se dé a conocer que hubo personas detenidas con relación a estos hechos de violencia registrados la tarde de este martes 13 de enero en el municipio de Poza Rica, Veracruz.

