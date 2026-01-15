Cierre Autopista Orizaba-Puebla Hoy: ¿Qué Carriles Están Bloqueados y Cuáles son Rutas Alternas?

La tarde de este jueves 15 de enero, se registró que integrantes del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y padres de familia de la Sierra de Zongolica realizaron un bloqueo sobre el kilómetro 274+670 de la autopista Orizaba-Puebla. Según lo informado, el carril con dirección hacia Puebla se mantiene cerrado por dicha manifestación, en la que incluso los inconformes se mantienen sentados, lo que indica que no tienen intención de retirar el bloqueo hasta que su petición sea escuchada.

Video: Integrantes de CONAFE Bloquean Autopista Orizaba-Puebla

Al lugar ya ha arribado personal de Política Regional para dialogar con ellos; también se encuentran en este momento elementos de la Policía Estatal, así como Guardia Nacional, para abanderar la circulación, ya que, debido a este hecho, se ha registrado un notable caos vial por aproximadamente seis kilómetros de distancia.

Los vehículos se encuentran detenidos en dirección hacia el estado de Puebla; sin embargo, el carril que va en dirección hacia el puerto de Veracruz se encuentra libre; por lo tanto, se recomienda a los automovilistas que tomen las debidas precauciones.

Noticia relacionada: Conductor de Tráiler Choca Contra Muro de Contención en Autopista Córdoba-Orizaba en Veracruz

Autoridades viales recomiendan tomar vías alternas para evitar las carretera Orizaba-Puebla

Como se mencionó anteriormente, las personas integrantes del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) bloquearon esta vía de comunicación por las inconformidades que la educadora comunitaria Adela Rosales Castillo menciona a continuación.

Este es un aumento al apoyo económico que se nos brinda mensualmente. En diciembre se nos da un apoyo económico o aguinaldo, pero este año fue muy poco.

Es importante destacar que el tráfico vehicular que se registra es intenso en la zona, ya que el carril que Orizaba hacia Puebla se encuentra prácticamente cerrado, por lo que se puede ver una gran cantidad de tráileres detenidos en esta vialidad y se recomienda buscar vías alternas, como por ejemplo la carretera federal Córdoba-Orizaba, para evitar quedarse en el tráfico vehicular.

Video: Integrantes de CONAFE Exigen Incremento Salarial y Pago Complementario de Aguinaldo en Córdoba

Se informó que el diálogo va a continuar, por lo que es importante que los automovilistas tomen las debidas precauciones. Elementos de la Guardia Nacional se encuentran intentando desviar y liberar la vialidad; sin embargo, la recomendación es evitar la zona en el entronque de Ixtaczoquitlán como para Orizaba.

Historias recomendadas:

LAVR