Matan a Tiros a un Hombre y Hieren a Otro en Bar de Veracruz; Autoridades Investigan

Durante la noche del pasado miércoles 14 de enero en el municipio de Coatzintla al norte de Veracruz, se registró un ataque con arma de fuego en el interior de un bar, suceso que dejó una persona sin vida y una más herida de bala. Los hechos ocurrieron en la calle Reforma de la colonia Ruiz Cortines.

Según testigos los elementos de seguridad se movilizaron con el reporte de detonaciones dentro de un bar al llegar encontraron a dos hombres heridos de bala y uno de ellos murió en el lugar. Se informó que se implementó un fuerte operativo de seguridad tras el reporte de estos hechos, así como en las zonas aledañas al bar donde ocurrió el ataque que dejó una persona muerta y una con lesiones de arma de fuego.

La zona del ataque fue acordonada por elementos policíacos que aplicaron el procedimiento de cadena de custodia, para preservar la escena, en tanto de se iniciaron las investigaciones para intentar esclarecer los hechos y dar con el paradero de los agresores. En el sitio los peritos encontraron ocho casquillos percutidos, la identidad de la víctima aún no ha sido revelada. Las investigaciones por este hecho violento continúan.

Otro ataque armado reciente ocurrido en Veracruz

En Poza Rica, la tarde del pasado martes 13 de enero se registró una intensa movilización por parte de elementos de corporaciones policiacas, así como personal de paramédicos, por un ataque armado en el que, según la información obtenida, dejó como saldo al menos una persona herida. Según los primeros reportes, se registró un ataque armado en el que una persona resultó lesionada debido a que, tras este hecho, recibió un disparo de arma de fuego.

Según los reportes de hechos, fue alrededor de las 18:20 de la tarde cuando hombres armados dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima, quien logró ponerse a salvo tras refugiarse en una vivienda, la cual se encuentra ubicada en la calle Río Coatzacoalcos, de la colonia Arroyo del Maíz en dicho municipio localizado al norte del estado de Veracruz.

