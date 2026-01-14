Tráiler se Atora Debajo de Puente Peatonal en Xalapa y Provoca Caos Vial

Caos vial se registró la tarde de este miércoles 14 de enero en la ciudad de Xalapa cuando un tráiler cargado con productos lácteos quedó atorado bajo un puente peatonal localizado sobre la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura del cruce con la calle Veracruz.

Pese a la prohibición de paso, la pesada unidad circulaba sobre la calle Veracruz e intentaba realizar una maniobra cuando la caja impactó y quedó parcialmente incrustada debajo del puente peatonal, bloqueando la circulación con dirección hacia la zona de Las Trancas.

Además de elementos de la Policía Estatal, arribaron paramédicos de la Comisión Nacional de Emergencias, quienes procedieron a revisar al conductor de la unidad, el cual se dio a conocer que sufrió una crisis nerviosa.

Elementos de Tránsito del Estado se presentaron en el sitio para coordinar las labores y de esta manera, restablecer el flujo vehicular. Tras el incidente, conductores de la zona reportaron un fuerte congestionamiento vial sobre la avenida Lázaro Cárdenas de la ciudad de Xalapa.

Camioneta termina aplastada por caja de tráiler en la autopista Veracruz-Xalapa

El pasado martes 13 de enero se registró la movilización de autoridades y cuerpos de emergencias debido a un percance vial sobre el libramiento a Cardel, en la autopista Veracruz-Xalapa.

De acuerdo con la información obtenida, una mujer y su pequeña hija habrían sobrevivido al accidente en el que la caja de un tráiler doble remolque cayó encima del auto en que viajaban, sobre el libramiento a Cardel, en la autopista Veracruz-Xalapa.

Tras el percance, la camioneta en la que iban la mujer y la menor quedó completamente destrozada. Se informó que ambas lesionadas fueron trasladadas para brindarles atención médica al hospital del IMSS de la ciudad de Cardel.

Se dio a conocer que con ellas también viajan dos mascotas en la unidad y que también sufrieron lesiones por dicho percance vial. El tráiler de doble remolque viajaba en sentido Veracruz-Xalapa, mientras que la camioneta circulaba en el sentido opuesto.

Según lo informado, el accidente se registró justo en la curva del libramiento a Cardel. Luego de ser trasladada al hospital del IMSS de la ciudad de Cardel, se compartió que el estado de salud de la menor se reporta como grave.

