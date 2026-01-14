Taxi Vuelca tras Chocar en Veracruz; Trasladaba a una Mujer y un Menor de Edad

El conductor de un taxi con número económico 8494 terminó volcando su unidad la mañana de este miércoles 14 de enero cuando circulaba sobre avenida Fidel Velázquez a la altura del recinto portuario en el municipio de Veracruz.

Fue alrededor de las seis y media de la mañana cuando, según los primeros reportes, se encontraba trasladando a una mujer con su hijo menor de edad como pasajeros, cuando perdió el control, por lo que se impactó contra la guarnición del camellón, provocando que volcara, quedando recargado del lado del copiloto.

Se reportó que el accidente se registró en el carril con dirección de norte a sur, a unos metros del puente Morelos que conduce hacia el centro histórico. Se dio a conocer que los tripulantes de la unidad resultaron ilesos; sin embargo, presentaron crisis nerviosa por el aparatoso hecho.

El percance fue atendido por peritos de tránsito, así como la aseguradora, quienes se encargaron de llevar a cabo el deslinde de las responsabilidades y procedieron a realizar el retiro del vehículo del lugar, ya que debido a este percance, la circulación se vio afectada cerca de dos horas.

Remolque de camión cañero vuelca en Amatlán de los Reyes, Veracruz

Se registró la movilización de cuerpos de emergencias el pasado martes 13 de enero debido a un percance vial suscitado sobre una ruta con dirección al Trébol de Amatlán en el que se habría visto involucrado un camión cañero.

Según los reportes, se informó sobre la volcadura del segundo remolque de un camión tipo torton cargado con caña de azúcar, cuando circulaba sobre la ruta que comunica de Rancho Trejo con dirección al Trébol de Amatlán, perteneciente al municipio de Amatlán de los Reyes.

Dicho tramo, donde la unidad pretendía incorporarse hacia el acceso, conduce al ingenio azucarero y, de acuerdo con el reporte en el sitio, el percance ocurrió cuando la pesada unidad transportaba la carga al límite de su capacidad.

Al tomar la maniobra para incorporarse al costado de la vialidad, el peso venció la estabilidad del vehículo, ocasionando que el segundo remolque se volcara y se destrabara del camión principal.

Se dio a conocer que, tras registrarse la volcadura, solo se reportaron daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas que tuvieran que necesitar ser atendidas en el lugar o trasladarlas a un centro médico.

