Muere Trabajador de Empresa de Telefonía por Descarga Eléctrica en Minatitlán, Veracruz

Durante la tarde del pasado martes 14 de enero en el municipio de Minatitlán, localizado al sur del estado de Veracruz, se reportó un incidente que costó la vida de un joven trabajador de una empresa de telefonía e internet en el municipio anteriormente mencionado.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima recibió una descarga eléctrica mientras se realizaban los trabajos para una empresa de telefonía e internet. Más tarde, se dio a conocer que el trabajador murió tras electrocutarse en un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El incidente ocurrió en la calle Altamirano, casi esquina con Benito Juárez, en la colonia 20 de Noviembre del municipio de Minatitlán, al sur del estado. La víctima fue identificada como Carlos Eduardo "N", de 18 años, quien fue alcanzado por la descarga, quedando suspendido con el arnés de seguridad a aproximadamente seis metros de altura.

Tras el incidente, el trabajador tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital General del municipio de Minatitlán y minutos más tarde se informó que el hombre perdió la vida.

La tarde del pasado martes 13 de enero, se informó sobre la muerte de la señora María Taide Covarrubias. Según los primeros reportes, la mujer falleció a consecuencia de las quemaduras de segundo grado en el incendio de su vivienda en la colonia Las Gaviotas de Coatzacoalcos.

Se dio a conocer que la mujer tenía 69 años y murió a consecuencia de las lesiones ocasionadas por el fuego que consumió casi en su totalidad su domicilio el pasado domingo 11 de enero por la noche. El Sr. Nicolás Herrera, vecino de la pareja de adultos mayores, así recuerda a la Sra. María Taide.

Según lo informado, en el incendio también resultó lesionado el esposo de María Taide, don Abel López Alfonso, de 67 años, quien se recupera del siniestro. La mujer adulta mayor fue la más grave, pues presentó un 36 por ciento de quemaduras de la superficie corporal, según datos reportados por los médicos que la atendieron.

