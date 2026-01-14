Conductor de Tráiler Choca Contra Muro de Contención en Autopista Córdoba-Orizaba en Veracruz

Durante la tarde de este miércoles 14 de enero, se registró un percance carretero en el que el conductor de un tráiler con tolva perdió el control del volante, provocando que se saliera de la carretera y se impactara contra el muro central.

Los hechos anteriormente descritos se registraron durante la tarde de este miércoles, en la autopista 150D Córdoba-Orizaba, a la altura del kilómetro 284, en la localidad de Sumidero, perteneciente al municipio de Ixtaczoquitlán.

Al lugar de los hechos arribó personal de Carreteras y Puentes Federales (CAPUFE), así como elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, quienes se encargaron de llevar a cabo el abanderamiento en el tramo carretero afectado. Los trabajos para el retiro de la pesada unidad se extendieron durante varias horas, incluso después de caer la noche.

Hasta el momento, no se ha emitido algún reporte en el que se indique o se confirme si hay víctimas mortales o lesionados tras este percance carretero registrado la tarde de este miércoles sobre la autopista 150D Córdoba-Orizaba, en el estado de Veracruz.

Tráiler provoca caos vial tras quedarse atorado debajo de puente peatonal

La tarde de este miércoles 14 de enero se registró caos vial en la ciudad de Xalapa debido a que un tráiler cargado con productos lácteos quedó atorado bajo un puente peatonal localizado sobre la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura del cruce con la calle Veracruz.

A pesar de la señalética que indica la prohibición del paso, la pesada unidad circulaba sobre la calle Veracruz e intentaba realizar una maniobra cuando la caja impactó y quedó parcialmente incrustada debajo del puente peatonal, bloqueando la circulación con dirección hacia la zona de Las Trancas.

Tras este hecho, elementos de la Policía Estatal arribaron al lugar del incidente, así como paramédicos de la Comisión Nacional de Emergencias, quienes procedieron a revisar al conductor de la unidad, el cual se dio a conocer que sufrió una crisis nerviosa.

Elementos de Tránsito del Estado se presentaron en el sitio para coordinar las labores y de esta manera, restablecer el flujo vehicular. Tras el incidente, conductores de la zona reportaron un fuerte congestionamiento vial sobre la avenida Lázaro Cárdenas de la ciudad de Xalapa.

