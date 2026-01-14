FGR Asegura 38 Máquinas Tragamonedas y Dinero en Efectivo tras Cateo en Tuxpan, Veracruz

Durante la tarde de este miércoles 14 de enero se registró un operativo en un inmueble localizado en el municipio de Tuxpan, al norte del estado de Veracruz. De acuerdo con la información emitida por la Fiscalía General de la República (FGR), se dio a conocer que, a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), se realizó un cateo en un inmueble, en el que fueron aseguradas por lo menos 38 máquinas tragamonedas.

Así mismo, se informó que también fueron asegurados aproximadamente 44 mil pesos. Se dio a conocer que la actividad se desarrolló como parte de una carpeta de investigación tras una denuncia ciudadana en la que se daba a conocer la existencia de dichas máquinas localizadas frente a planteles educativos.

La dependencia dio a conocer que en el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal (PE), mientras que los objetos asegurados quedaron bajo el resguardo del Ministerio Público Federal (MPF).

Hasta este momento no hay reporte emitido por parte de las autoridades en el que se informe sobre la detención de alguna persona relacionada con el operativo realizado la tarde de este miércoles 14 de enero en un inmueble del municipio de Tuxpan, al norte del estado de Veracruz.

Asesinato de un hombre ocasiona operativo de cateo de la FGR en local de videojuegos en Tuxpan, Veracruz

Autoridades realizaron un cateo en un local de videojuegos ubicado sobre el bulevar Independencia, entre las calles Pípila y Azueta, en la colonia Centro del municipio de Tuxpan, al norte del estado de Veracruz.

Este cateo se realizó por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional.

Según lo informado, el cateo en el inmueble se llevó a cabo luego de que el pasado 7 de enero en ese mismo lugar, fue privado de la vida un maestro de educación especial identificado como Joel N., conocido con el apodo de “La Cevicha”, cuando se encontraba al interior del negocio.

Se dio a conocer que las máquinas que operaban en el sitio, presuntamente utilizadas como casino ilegal, serán aseguradas, debido a que el establecimiento no contaba con los permisos federales correspondientes, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

El área permaneció resguardada por fuerzas federales mientras se llevaban a cabo las diligencias ministeriales. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General de la República emita información oficial sobre los resultados del cateo.

