¿Qué Piden para Casarse Gratis en Bodas Colectivas Veracruz 2026? Requisitos y Dónde Entregarlos
Se dio a conocer la convocatoria en Veracruz y Boca del Río para las parejas que busquen obtener matrimonio este 2026. Conoce los requisitos que se necesitan para realizar este trámite.
Durante el transcurso de este jueves 15 de enero, se dio a conocer la convocatoria de las "Bodas Colectivas" en los municipios de Boca del Río y Veracruz. Se informó que estas bodas se realizarán el próximo 19 y 20 de febrero, respectivamente, y que las parejas que decidan contraer nupcias deberán cumplir ciertos requisitos.
Así mismo, se dio a conocer que la recepción de documentos se realizará del 19 de enero al 13 de febrero, de lunes a viernes en horario de 9 a 13 horas, en las oficinas del Registro Civil de Boca del Río y que se otorgarán 9 fichas diarias para la recepción de documentos.
En el caso de Veracruz, la recepción de documento también se realizará del 19 de enero al 13 de febrero; sin embargo, será a partir de las 16:00 horas, otorgando hasta 60 fichas diarias con sede en el Registro Civil de la ciudad de Veracruz.
¿Cuáles son los requisitos que debo cumplir para poder casarme gratis en Boca del Río?
De acuerdo con la información emitida por las autoridades, los requisitos deberán ser entregados en las fechas y horarios mencionados anteriormente. La documentación solicitada es la siguiente:
Boca del Río:
- Solicitud de matrimonio debidamente llenada, la cual es proporcionada por el Registro Civil
- Actas de nacimiento certificadas de ambos contrayentes legibles y en buen estado.
- Copia simple de identificación oficial de cada contrayente
- Copia simple del CURP de cada contrayente
- Comprobante de domicilio de Boca del Río
- Análisis prenupciales o carta responsiva
- Si alguno de los contrayentes es divorciado o viudo, deberá exhibir copia del acta correspondiente, ya sea por defunción o divorcio, según sea el caso
- Certificado de no deudor alimentario (RNOA)
Veracruz:
- Acta de nacimiento
- Credencial del INE
- Copia certificada del CURP
Se dio a conocer que este trámite es totalmente gratuito para las personas que deseen casarse. En Veracruz, la sede de las bodas colectivas será en el Auditorio Benito Juárez.
