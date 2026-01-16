¿Qué Piden para Casarse Gratis en Bodas Colectivas Veracruz 2026? Requisitos y Dónde Entregarlos

Durante el transcurso de este jueves 15 de enero, se dio a conocer la convocatoria de las "Bodas Colectivas" en los municipios de Boca del Río y Veracruz. Se informó que estas bodas se realizarán el próximo 19 y 20 de febrero, respectivamente, y que las parejas que decidan contraer nupcias deberán cumplir ciertos requisitos.

Así mismo, se dio a conocer que la recepción de documentos se realizará del 19 de enero al 13 de febrero, de lunes a viernes en horario de 9 a 13 horas, en las oficinas del Registro Civil de Boca del Río y que se otorgarán 9 fichas diarias para la recepción de documentos.

Video: ¿Qué es el RNOA y Cuáles son las Consecuencias de Quedar Registrado en Este Sistema en Veracruz?

En el caso de Veracruz, la recepción de documento también se realizará del 19 de enero al 13 de febrero; sin embargo, será a partir de las 16:00 horas, otorgando hasta 60 fichas diarias con sede en el Registro Civil de la ciudad de Veracruz.

Noticia relacionada: Módulo de Vacunación en Veracruz 2026: ¿Dónde Está Ubicado y Cuál es su Horario?

¿Cuáles son los requisitos que debo cumplir para poder casarme gratis en Boca del Río?

De acuerdo con la información emitida por las autoridades, los requisitos deberán ser entregados en las fechas y horarios mencionados anteriormente. La documentación solicitada es la siguiente:

Boca del Río:

Solicitud de matrimonio debidamente llenada, la cual es proporcionada por el Registro Civil

Actas de nacimiento certificadas de ambos contrayentes legibles y en buen estado.

Copia simple de identificación oficial de cada contrayente

Copia simple del CURP de cada contrayente

Comprobante de domicilio de Boca del Río

Análisis prenupciales o carta responsiva

Si alguno de los contrayentes es divorciado o viudo, deberá exhibir copia del acta correspondiente, ya sea por defunción o divorcio, según sea el caso

Certificado de no deudor alimentario (RNOA)

Veracruz:

Acta de nacimiento

Credencial del INE

Copia certificada del CURP

Se dio a conocer que este trámite es totalmente gratuito para las personas que deseen casarse. En Veracruz, la sede de las bodas colectivas será en el Auditorio Benito Juárez.

Historias recomendadas:

LAVR