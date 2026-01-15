Dan Prisión Preventiva a Hombre que Presuntamente Intentó Asaltar Banco en Plaza de Veracruz

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó, que se le imputó a Yimi Wilfredo “N”, como presunto responsable de los delitos de robo agravado en grado de tentativa y daños, en agravio de una institución bancaria, en la ciudad de Veracruz.

Este jueves 5 de enero, el órgano jurisdiccional determinó como medida cautelar la prisión preventiva justificada, dentro del proceso penal 05/2026. De acuerdo a la información, Yimi wilfredo “N” participó en un presunto intento de robo en un banco al interior de una plaza comercial el pasado lunes 12 de enero, quien fue encontrado entre los ductos de la sucursal bancaria.

¿Cómo ocurrieron los hechos donde fue detenido Yimi Wilfredo “N" en Veracruz?

El pasado lunes 12 de enero, se reportó una fuerte movilización de cuerpos policíacos por el presunto intento de robo a una institución bancaria, al interior de una plaza comercial de la ciudad de Veracruz, ubicada sobre Prolongación Salvador Díaz Mirón esquina Leopoldo Kiel.

Esta movilización se derivó de un presunto intento de robo, cometido por al menos dos personas quienes habrían ingresado a las instalaciones por los ductos del aire acondicionado. Además, con alguna herramienta rompieron una puerta de vidrio al interior de la sucursal bancaria en la plaza para ingresar.

Un empleado habría sido quien se percató que el establecimiento estaba abierto, por lo que alertó a los cuerpos policíacos. Al ingresar al local detectó que también habrían robado en su negocio, faltando dinero en efectivo de las ventas del fin de semana.

Según los hechos, se dio a conocer que una persona presuntamente de la seguridad de la plaza comercial habría resultado lesionada derivado de este suceso. También, una persona resultó detenida, identificado como Yimi Wilfredo “N” quien este jueves ya fue imputado por el delito de robo.

LLZH