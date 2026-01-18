Se Descarrilan Hoy Dos Trenes a Alta Velocidad en España

Dos trenes de alta velocidad descarrilaron a la altura de la localidad cordobesa de Adamuz. El accidente ocurrió cuando un convoy de la compañía Iryo, que cubría la ruta Málaga–Madrid, se salió de la vía e invadió el carril contiguo en los desvíos de entrada a la estación de la localidad.

Por esa vía circulaba en ese momento un tren de alta velocidad de Renfe, procedente de Huelva con destino a Madrid, el cual también descarriló como consecuencia del incidente.

Información en desarrollo…