Se Descarrilan Hoy Dos Trenes a Alta Velocidad en España

Hasta el momento se desconoce el número de muertos

Tren en España. Foto: AP

Dos trenes de alta velocidad descarrilaron a la altura de la localidad cordobesa de Adamuz. El accidente ocurrió cuando un convoy de la compañía Iryo, que cubría la ruta Málaga–Madrid, se salió de la vía e invadió el carril contiguo en los desvíos de entrada a la estación de la localidad.

Por esa vía circulaba en ese momento un tren de alta velocidad de Renfe, procedente de Huelva con destino a Madrid, el cual también descarriló como consecuencia del incidente.

 

Información en desarrollo…

