Los Sobrevivientes Atrapados y los 21 Muertos: Los Videos Tras Choque de Trenes en España

A través de la red social X, personas que se encontraban viajando en los trenes que se descarrilaron en Córdoba, en España, compartieron videos del accidente que ha dejado por lo menos 21 muertos.

En uno de los videos que compartió la usuaria Carmen (@eleanorinthesky) se observa cómo el tren salió de las vías, lo que provocó que los vagones de voltearan, dejando puertas y ventanas rotas. Además, se encuentra el servicio de emergencia de España ayudando a salir a las personas que aún se encuentran al interior del convoy. Además, el acople que conecta un vagón con otro se rompió, lo que hizo que se separaran y fuera más difícil la maniobra para salir.

"Vamos en el Iryo de Córdoba a Madrid, y a unos 10 minutos de salir el tren ha empezado a temblar muchísimo, y ha descarrilado del coche 6 para atrás. Se ha ido la luz. Nosotros estamos en el vagón 5", escribió.

En otro video que captó los últimos vagones del tren, se puede ver cómo las personas están tratando de salir por cualquier parte, incluso por ventanas, ya que las puertas principales se encuentran cerradas. También se aprecia a los servicios de emergencia trasladando a una persona en camilla hacia una ambulancia.

Descarrilan trenes en España. Fotot: EFE

¿Qué fue lo que sucedió con los trenes?

Dos trenes de alta velocidad se descarrilaron en Adamuz, una provincia de Córdoba en España, cuando un tren de la operadora Iryo, que viajaba de Málaga a Madrid, salió de su vía y ocupó la vía paralela, provocando que un segundo tren, un Alvia de Renfe que iba de Madrid a Huelva, también descarrilara tras el impacto.

La Guardia Civil confirmó que al menos 21 personas fallecieron tras el accidente y otras 25 se encuentran heridas, aunque en redes sociales afirman que hay más personas lastimadas.

Un testigo declaró a la cadena pública TVE que uno de los vagones del primer tren volcó completamente.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, compartió que los hospitales estaban a disposición de la región de Andalucía si era necesario.

FTA

Historias recomendadas: