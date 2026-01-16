Trailero Pierde una Pierna en Fuerte Accidente Sobre Carretera de Tlaxcala

Un fuerte accidente fue protagonizado por un tráiler que circulaba sobre la carretera Los Reyes-Zacatepec a la altura del km 001+500 cerca de Ciudad Judicial en el municipio de Yauhquemehcan con dirección a Huamantla, Tlaxcala.

La tarde de este 16 de enero, un operador de la unidad pesada perdió el control de su unidad y sufrió un aparatoso percance vial que lo dejó severamente lesionado, testigos del percance trataron de auxiliarlo y a su vez dieron aviso al número de emergencias.

Fuerte accidente de tráiler en carretera Los Reyes-Zacatepec. Foto: X @ciudadano_pue

Conductor sufre amputación de pierna tras accidente de tráiler en Tlaxcala

El cuerpo de emergencias del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana de Apizaco arribaron a la zona del Libramiento de Apizaco para atender al hombre. Lamentablemente el operador había sufrido la amputación de una de sus piernas por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital cercano.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional y policías municipales de Yauhquemehcan para realizar el cierre parcial de la vialidad y así prevenir algún otro incidente, mientras se lleva acabo el retiro de la unidad y diligencias de mitigación de riesgos por parte de Protección Civil.

Cabe destacar que debido al accidente, la cabina del tráiler quedó totalmente volteada hacia la parte trasera de la unidad, por lo que se espera el arribo de una grúa para que pueda ser retirada en su totalidad.

Cierre parcial en carretera Los Reyes-Zacatepec por accidente de tráiler

La carretera México-Texcoco registra trafico lento en el tramo del Libramiento Apizaco-Huamantla por lo que se recomienda manejar con mayor precaución, respetar los límites de velocidad y de ser posible tomar vías alternas.

Hasta el momento no han dado a conocer cuáles habrían sido las causas del accidente que dejó al trailero sin su pierna derecha, sin embargo, autoridades hacen el llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad.

Con información de N+

