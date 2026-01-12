Fuerte Carambola Deja a Auto al Interior de una Tienda de Conveniencia en Carretera de Puebla

Fuerte accidente deja varios vehículos siniestrados y una tienda de conveniencia con severos daños materiales, ubicada en Santa Catarina a un costado de la carretera de San Salvador- El Verde rumbo a San Martín Texmelucan, Puebla.

La mañana de este 12 de enero, se registró una carambola entre dos automóviles, dos camionetas y una motocicleta; Una aparente falla mecánica provocó el choque inicial que pudo terminar en tragedia.

Choque múltiple deja severos daños en vehículos que transitaban en Puebla. Foto: X @ciudadano_pue

Accidente deja severos daños materiales en vehículos y tienda de conveniencia en Santa Catarina, Puebla

Un vehículo terminó volcada tras el choque, mientras que uno de los carros se impactó fuertemente contra las ventanas de la tienda de conveniencia hasta quedar casi por completo en su interior. Además, el motociclista derrapó y su unidad quedó bajo una de las camionetas color blanca, la cual también presentó daños en su parte delantera.

El accidente generó tensión en la zona debido al fuerte estruendo, por lo que testigos solicitaron de inmediato el apoyo de cuerpos de emergencias a través del 9-1-1.

Camioneta termina volcada tras carambola en carretera de Puebla. Foto: X @ciudadano_pue

Al lugar arribó la Policía Municipal y Policía Estatal al igual que paramédicos; Los oficiales entrevistaron a los conductores implicados en el hecho en espera de peritos especializados para poder deslindar responsabilidades. Hasta el momento no se ha confirmado si alguno de ellos fue detenido.

Cabe destacar que aparte de los daños en los vehículos, se deberá pagar las afectaciones a la sucursal de esta tienda de conveniencia, incluyendo destrozos internos y externos.

No se reportan lesionados tras fuerte accidente en carretera de San Salvador- El Verde Puebla

Afortunadamente el choque solo quedó en un susto pues no se reportaron personas lesionadas que requirieran el traslado a un hospital, sin embargo, sí hubo crisis nerviosas.

La carretera de San Salvador- El Verde no presentó cierre parcial, sin embargo, sí se reporta tráfico lento bajando el puente de la autopista en San Martín Texmelucan, por lo que se exhorta a los conductores a manejar con mayor precaución para evitar otro siniestro.

