Adulto Mayor Queda Prensado tras Accidente entre Dos Camionetas en Tehuacán, Puebla

Un fuerte accidente en el municipio de Tehuacán, causó indignación entre los pobladores luego de que el presunto responsable huyó del lugar y dejó a un adulto mayor prensado al interior de una de las unidades implicadas.

Durante la madrugada del 5 de enero, dos camionetas protagonizaron un choque en el cruce del Boulevard Pastor Rouaix y la calle 11 Oriente en la colonia Hidalgo de Tehuacán, Puebla.

El impacto se escuchó fuertemente en la zona por lo que de inmediato los ciudadanos salieron a auxiliar a los afectados, en ese momento se dieron cuenta que uno de los conductores implicados ya había huido del lugar, mientras que el otro se estaba visiblemente lesionado por lo que pidieron el apoyo al cuerpo de emergencias.

Rescatan a conductor prensado tras accidente en el Boulevard Pastor Rouaix de Tehuacán, Puebla

Elementos de Protección Civil y Bomberos trabajaron en la extracción de un hombre de aproximadamente 60 años de edad quien se encontraba prensado en una camioneta modelo X-Trail de color gris; El rápido trabajo coordinado con paramédicos ayudó a que este hecho no terminara en un desenlace fatal.

Dos camionetas quedaron destrozadas tras un choque en Tehuacán. Foto: X @ciudadano_pue

El adulto mayor fue trasladado consiente a un hospital de la ciudad y a pesar de la gravedad de sus fracturas se reporta como estable pues aparentemente no se dañó ningún órgano vital.

Hasta el momento no se ha dado más detalles sobre su estado de salud, sin embargo, las autoridades recabaron los datos para comenzar con las investigaciones para esclarecer el incidente.

Investigan a presunto responsable de choque que dejó a un adulto mayor lesionado en Tehuacán, Puebla

Por otro lado, el conductor de la camioneta de modelo Explorer color azul se fugó del lugar sin solicitar apoyo para atender a la persona lesionada por lo que ya es buscado.

Policías municipales realizaron el cierre de la vialidad en donde fue el accidente mientras que peritos recaban las evidencias necesarias y posteriormente las dos unidades fueron retiradas con la ayuda de unas grúas, cabe resaltar que ambas camionetas registraron severos daños materiales en la parte frontal y lateral.

