Motocicleta que Llevaba Cinco Personas Choca con Otra en Puebla; Hay Dos Mujeres Muertas

La tarde de este viernes 9 de enero de 2026 se registró un fuerte accidente vial entre dos motocicletas a la altura de las calles 11 Sur y la 145 Poniente, al sur de la ciudad de Puebla.

Según testigos, una de las unidades iba con un sobrecupo de cinco personas, por lo que tras la colisión los individuos salieron proyectados contra la carpeta asfáltica, provocando el deceso de dos mujeres en el lugar.

Choque entre dos motocicletas en la avenida 11 Sur de Puebla deja dos muertas

Este viernes dos motocicletas chocaron luego de que una de ellas se pasara el alto de un semáforo en la intersección de las calles 11 Sur y 145 Poniente, al sur de la capital poblana.

De acuerdo con los primeros reportes, una de las unidades llevaba a bordo cinco personas, por lo que tras el impacto sus ocupantes salieron proyectados contra el pavimento, ocasionando la muerte instantánea de dos mujeres.

En el lugar de los hechos aún se encuentran paramédicos atendiendo a tres personas lesionadas, dos hombres y una mujer, mientras que elementos forenses llegaron para iniciar con el levantamiento de los cadáveres.

Autoridades realizan cierres de calles para atender choque entre dos motocicletas en Puebla

Para poder atender las unidades siniestradas, brindar atención a las personas lesionadas y realizar el traslado de las fallecidas, elementos de Tránsito del municipio de Puebla tuvieron que cerrar la circulación entre estas calles:

11 Sur y Avenida Margaritas

11 Sur y 141 Poniente

11 Sur y 145 Poniente

Dichas vialidades de la capital poblana serán reabiertas una vez que concluyan los peritajes y los trabajos de remoción de las unidades.

