Colapsa Tráfico por Cierre en Carretera Puebla-Córdoba tras Fuerte Accidente ¿Qué Pasó?

Reportan tráfico intenso este 8 de enero sobre la carretera Córdoba-Puebla luego de un fuerte accidente con dirección a la capital poblana a la altura del kilómetro 140+500.

Durante la mañana de este jueves un vehículo particular colisionó cerca de la zona conocida con El Capulin provocando un gran congestionamiento vial en el tramo de la caseta de cobro Amozoc hasta el puente de San Dieguito, pasando la salida de Xalapa-Veracruz.

El automóvil color guinda se impactó contra un camión, quedando totalmente destrozado de la parte delantera; Afortunadamente las bolsas de aire se activaron tras el choque por lo que los tripulantes lograron salir con vida.

Cierre parcial en carretera Puebla-Córdoba por accidente hoy 8 de enero de 2026

Al lugar arribó Guardia Nacional para abanderar la zona y realizar el cierre parcial de la circulación para prevenir algún otro incidente. Rápidamente se comenzó a hacer una fila kilométrica de vehículos que se dirigían hacia Puebla por lo que automovilistas estaban desesperados ante la situación.

Los afectados recibieron atención prehospitalaria, sin embargo, aún se espera el retiro de la unidad siniestrada para poder reabrir en su totalidad el paso de la vialidad que conecta al estado de Puebla con Veracruz.

Se exhorta a los conductores a tener paciencia y manejar con precaución, de ser necesario se recomienda tomar vías alternas para no afectar el tiempo de llegada a su destino.

Muere ciclista atropellado por un camión de carga en la Autopista Puebla-Orizaba

Este 7 de enero un ciclista perdió la vida de manera instantánea, tras sufrir grave accidente sobre la Autopista Puebla–Orizaba en el tramo de Acatzingo, a la altura del kilómetro 143.

Ciclista Muere Atropellado por un Camión en Autopista de Puebla

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del camión de carga presentó falla mecánica, presuntamente en el sistema de frenos, lo que le impidió detener la unidad a tiempo.

A intentar maniobrar para evitar que el impacto fuera mayor, el vehículo terminó prensando al ciclista; El golpe provocó que la víctima perdiera la vida en el lugar, antes que pudiera recibir atención médica.

