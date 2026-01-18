Claudia Sheinbaum Descarta Sobrevuelos Militares de EUA en México
|
N+
-
La Presidenta de México encabezó el Plan de Justicia de los Pueblos Chichimeca y Otomí del Noreste de Guanajuato
COMPARTE:
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no se han registrado sobrevuelos militares de Estados Unidos en territorio nacional.
Durante el evento del Plan de Justicia de los Pueblos Chichimeca y Otomí del Noreste de Guanajuato, la mandataria fue cuestionada sobre la presunta presencia de aeronaves estadounidenses en el país, a lo que respondió de manera categórica: “En territorio nacional, nada”.
Información en desarrollo…
Historias recomendadas:
- Prepárate para el Registro de Pensión Bienestar 30 a 64 Años: ¿Será en Febrero 2026? Esto Piden
- Primer Caso de Sarampión en Puebla: La Mujer Permanece en Aislamiento Domiciliario