Claudia Sheinbaum Descarta Sobrevuelos Militares de EUA en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no se han registrado sobrevuelos militares de Estados Unidos en territorio nacional.

Durante el evento del Plan de Justicia de los Pueblos Chichimeca y Otomí del Noreste de Guanajuato, la mandataria fue cuestionada sobre la presunta presencia de aeronaves estadounidenses en el país, a lo que respondió de manera categórica: “En territorio nacional, nada”.

