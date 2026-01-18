¿Cuándo Es el Último Día para Hacer el Pago del Predial CDMX con Descuento y a Quiénes Aplica?

Si aún no cumples con tus obligaciones fiscales, estás a tiempo. La Secretaría de Administración y Finanzas de Ciudad de México recordó que hay descuentos en el pago del predial, el agua y la verificación por inicio de año, y en N+ te detallamos hasta cuánto puedes aprovechar una reducción del 8 por ciento en el total a pagar.

Tal como se anunció el pasado 1 de enero y en busca de finanzas sanas para los habitantes de CDMX, se anunciaron una serie de beneficios para los habitantes que van desde el 100 por ciento de subsidio a la tenencia, hasta cuotas bimestrales de 68 pesos en el pago de predial para grupos vulnerables.

Por lo que aún estás a tiempo de aprovechar estas reducciones y cumplir con tus obligaciones fiscales.

¿Hasta cuándo se puede pagar el predial con 8 por ciento de descuento?

De acuerdo con el Gobierno de Ciudad de México durante el mes de enero habrá un mayor descuento para quienes acudan a pagar el predial en los kioscos de la Tesorería o alguno de los más de 8 mil puntos de cobro.

De modo que será hasta el 31 de enero de 2026 cuando se pueda aprovechar el descuento del 8 por ciento. Mientras que durante febrero podrás hacer el pago con una reducción del 5 por ciento de descuento por pago anticipado.

La Secretaría de Administración y Finanzas de CDMX dio a conocer que para grupos vulnerables y adultos mayores a partir de 60 años, hay una cuota fija bimestral de 68 pesos. En caso de que su predio exceda los 2 millones 808 mil 466 pesos, se les otorgará un 30 por ciento de descuento.

¿Quiénes pueden pagar el predial con descuento en CDMX?

Todos los habitantes de Ciudad de México pueden aprovechar de los beneficios tributarios del Gobierno local para el pago del predial. Es decir que las personas menores de 60 años tienen oportunidad de pagar su predial con 8 por ciento de descuento durante enero de 2026.

Mientras que los adultos mayores de 60 años, pueden aprovechar los descuentos antes descritos. Así evitas recargos significativos que pueden derivar en una deuda y sanciones por no cumplir con tus obligaciones fiscales del 2026.

En caso de tener alguna duda por adeudos anteriores, vale la pena que te acerques con personal de la Secretaría de Administración y Finanzas para que te aclaren los montos que debes cubrir.

¿Dónde se paga el predial en CDMX?

Una vez que has recibido la boleta predial y te dispones a cubrir el monto correspondiente, debes saber que puedes hacer el pago presencial o en línea.

De forma presencial, en alguno de los más de 8 mil puntos de cobro disponibles que incluyen kioscos de la Tesorería, Bancos, Tiendas de Conveniencia y Departamentales.

Mientras que de manera virtual lo puedes pagar en la app "Tesorería CDMX" o directamente en la página de la Secretaría de Administración y Finanzas.

