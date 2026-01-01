¿Cuál Es el Costo del Refrendo en Edomex 2026? Cómo Obtener Subsidio del 100% a la Tenencia

Inició el 2026 y el Gobierno Mexiquense ya anunció cuál es el costo del Refrendo 2026 para el Estado de México. A través del portal de Servicio al Contribuyente informó cómo se puede acceder al subsidio del 100 por ciento de la Tenencia y para quiénes aplica.

Se trata de un beneficio fiscal que busca ayudar la economía de los hogares, y que se encuentra disponible en otras entidades como la Ciudad de México donde también se paga Tenencia 2026.

El Gobierno del Estado de México detalló que este refrendo debe ser cubierto por las personas propietarias de vehículos particulares hasta antes del 31 de marzo de este año.

Video: Descuentos Motociclistas Tenencia y Control Vehicular 2025 Puebla

¿Cuál es el costo del Refrendo Edomex 2026 para la Tenencia?

N+ hizo el ejercicio de pago de Tenencia Vehicular con Subsidio del 100 por ciento en el Estado de México,y el costo que arrojó el Portal del Contribuyente es de 990 pesos para este 2026 por el refrendo anual de Placas de Servicio Particular.

Cabe recordar que en 2025 el monto que se pagó por el refrendo de la tenencia vehicular fue de 917 pesos.

¿Para quiénes aplica el subsidio del 100% a la Tenencia Edomex 2026?

De modo que si vives en el Estado de México y tu vehículo tiene matricula mexiquense, te decimos para quiénes aplica este beneficio fiscal del 100 por ciento. Sólo asegúrate de cumplir las siguientes condiciones:

Personas propietarias de vehículos cuyas placas de circulación hayan sido expedidas en el 2021 o años posteriores

Residentes del Estado de México

Personas que están al corriente al en sus obligaciones fiscales, es decir sin adeudos

El costo del vehículo no exceda los 638 mil pesos, incluido el IVA

El costo de las motos no exceda los 250 mil pesos, incluido el IVA

Pero, ojo, si tu vehículo es más antiguo, el Gobierno del Estado de México dio a conocer que habrá un descuento del 50 por ciento a los propietarios cuyas placas de circulación se hayan expedido en el 2020.

¿Cómo obtener la línea de captura para pagar el Refrendo 2026 en Edomex?

Si cumpliste con todos los requisitos antes descritos, debes seguir una serie de pasos para poder hacer el pago del refrendo antes del 31 de marzo.

Entrar a al https://tenencia.edomex.gob.mx/TenenciaIndividual/tenencia/A06E1A88B8A6ED4B#/ Ingresar los dígitos de tu matrícula Palomear la Casilla "No Soy Un Robot" En el apartado "Validar Pago de Tenencia" seleccionar la casilla "2026" En el apartado "Pagar e imprimir formato", verificar que tus datos del RFC estén actualizados Dar clic en siguiente Descargar tu Formato de Pago del Refrendo o pagar en línea

¿Dónde pagar el refrendo de la Tenencia?

Bancos

Tiendas de Conveniencia

Supermercados

Transferencia Interbancaria



