¿Cómo pagar la Tenencia de CDMX 2026 con 100% de Descuento? Aplica para Estos Vehículos

No sólo el año inicia sino también los pagos de las obligaciones fiscales y los descuentos del Gobierno de Ciudad de México por pago anticipado. Para que no se te pase la oportunidad de aprovechar estas reducciones, en N+ te decimos cómo pagar la tenencia de CDMX 2026 con descuento hasta del 100 por ciento.

La Secretaría de Administración y Finanzas de Ciudad de México informó que para promover las finanzas sanas y apoyar a la economía de las familias capitalinas, no sólo habrá descuentos en el predial sino en otros pagos como la tenencia.

Además, hay buenas noticias para los conductores, dado que por primera vez en 13 años se ha actualizado el tope del costo del vehículo para exentar la tenencia vehicular para automóviles particulares.

Video: Descuentos Motociclistas Tenencia y Control Vehicular 2025 Puebla

¿Cómo pagar la Tenencia CDMX 2026 con descuento del 100%?

De modo que si tienes vehículos en casa y estás interesado en pagar la tenencia vehicular con 100 por ciento de descuento, la Secretaría de Administración y Finanzas informó que debes pagar el costo del refrendo entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026.

Es decir que todos aquellos vehículos con placas de la Ciudad de México cuyo costo no exceda los 638 mil pesos, considerando IVA, podrán exentar la tenencia vehicular.

De acuerdo con el artículo 219 del Código Fiscal de la Ciudad de México, el costo del refrendo en 2026 es de 760 pesos.

Requisitos:

Ser una persona física y moral sin fines de lucro

No contar con adeudos de tenencia de años anteriores

Tarjeta de circulación vigente o realizar renovación y hacer el pago correspondiente

¿Cómo aplica la Tenencia CDMX 2026 para motocicletas?

Mientras que para las motocicletas con matrículas capitalinas, el valor total incluido el IVA no debe exceder los 250 mil pesos, tanto para personas físicas y morales sin fines de lucro.

Video: Regresa el Pago de Tenencia para Vehículo en el Estado de Guanajuato

¿Hasta cuándo se puede pagar la Tenencia con descuento en CDMX y dónde?

Si quieres aprovechar este descuento, tienes hasta el 31 de marzo de este año. El pago se podrá hacer en más de 8 mil 800 puntos de cobro disponibles, incluidos:

Bancos

Tiendas departamentales

Tiendas de conveniencia

App Tesorería Móvil

Página web de la Secretaría de Finanzas de Ciudad

Historias Relacionadas