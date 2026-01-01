¿Cómo Obtener Descuento en Predial CDMX 2026? Así Aplica Reducción por Pago Anticipado

Llegó enero y con éste los pagos de cada inicio de año, para que puedas aprovechar la reducción por pago anticipado en N+ te decimos cómo obtener el descuento en Predial CDMX 2026 y quiénes lo pueden obtener.

Desde años atrás, la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de Ciudad de México implementó esta política de finanzas sanas con las que busca apoyar la economía familiar con reducción en los pagos que deben hacer los primeros días del año.

Si bien en 2025, el Gobierno de Ciudad de México anunció un nuevo descuento en el pago del Predial CDMX 2026, aún no se da a conocer cómo y a partir de cuándo aplicará.

Video: Acampan Ciudadanos para Ser Primeros en Pagar Predial en Guadalupe Nuevo León

¿Cómo obtener descuento en el pago del Predial CDMX 2026?

Para aprovechar el descuento del 8 por ciento en el pago del predial debes hacer tu pago anual anticipado durante los días del mes de enero.

Es importante que no te pases de esa fecha, dado que en febrero el descuento será del 5 por ciento.

Pero, atento, porque si perteneces a grupos vulnerables o eres un adulto mayor de 59 años o más, la cuota fija es de 65 pesos bimestrales y descuento del 30 por ciento en el costo del predial, dependiente del valor catastral.

Además, el Gobierno de Ciudad de México dio a conocer que para estos sectores de la población habrá un beneficio del 50 por ciento en el pago del agua. Es decir:

Adultos Mayores sin ingresos fijos y escasos recursos

Madres solteras

Mujeres Separadas

Jefas del Hogar

Cónyuges Supervivientes del Propietario

Huérfanos pensionados, jubilados o pensionados por riesgo de trabajo o invalidez

Personas con discapacidad

Personas de 59 años y más

¿Cómo aplica el descuento del Predial CDMX para Grupos vulnerables y Adultos Mayores?

Si perteneces a estos sectores de la población habrá una cuota de pago fija bimestral de 65 pesos si tu inmueble de uso habitacional que no excedan los 2 millones 702 mil 787 pesos.

Mientras que para las viviendas que excedan dicho monto, se les otorgará un descuento del 30 por ciento.

Cabe recordar que durante la presentación del Paquete Económico de la ciudad de México, el Gobierno capitalino dio a conocer una propuesta de condonación de 100 por ciento de los adeudos del Predial en multas y recargos, sin importar el rango del predio. Sin embargo, aún no se da a conocer a partir de cuándo será aplicable.

Video: ¿Cuándo Vence el Descuento en Recargos del Predial en Chihuahua? Aquí Te Decimos

¿Dónde se paga el Predial CDMX 2026?

Como en años anteriores, el pago del predial CDMX 2026 para aprovechar el beneficio del 8 por ciento se debe hacer en kioscos de la tesorería, tiendas de conveniencia, tiendas departamentales o alguno de los 8 mil 800 puntos de cobro participantes.

Además, si dominas el uso de la tecnología, lo puedes hacer a través de la app para celulares "Tesorería Móvil" o en la página web de la Secretaría de Administración y Finanzas.

