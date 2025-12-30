Anuncia Municipio de Santiago Descuentos en Predial 2026; Sortearán Camioneta Último Modelo

El gobierno del municipio de Santiago, Nuevo León, invitó a los ciudadanos a pagar los impuestos del predial este próximo 2026. En el anuncio también se dieron a conocer varios descuentos, horarios y la rifa de una camioneta para las personas que cumplan con su aportación.

Será a partir del próximo 1 de enero de 2026 cuando los ciudadanos residentes del municipio de Santiago podrán acercase a las instalaciones de gobierno para realizar su aporte. La fecha límite de pago será hasta el 5 de febrero del mismo año.

En esta ocasión, el municipio de Santiago habilitará una página web para las personas que deseen realizar su pago en línea. El link oficial para realizar esta aporte es www.santiago.gob.mx, donde encontrarás las instrucciones para llevar a cabo este ejercicio. Se espera que con esta facilidad, se eviten largas filas en los diferentes puntos de cobro.

¿Dónde puedo pagar el predial en Santiago?

El municipio de Santiago habilitará tres centros de cobro para el predial. Estos puntos estarán disponibles del 1 de enero al 5 de febrero del 2026. A continuación te decimos cuáles son:

Oficina de Tesorería municipal:

Lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm

Sábados de enero de 9:00 am a 1:00 om

Gimnasio Polivalente:

Lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm

Sábados de enero de 9:00 am a 1:00 pm

Centro DIF San Pedro (Álamo):

Lunes a viernes de 8:00 am a 3:00 pm

¿Cuáles serán los descuentos para el predial en Santiago?

Las autoridades de Santiago aplicarán algunos descuentos para personas que tengan un predio que sea casa habitación y su valor catastral no exceda las 27 mil 634 UMAS. Para las personas que paguen esta aportación del 1 de enero al 5 de febrero del 2026 recibirán un 15% de descuento. Las actualizaciones, recargos y sanciones tendrán el 100% de descuento, mientras personas jubiladas, pensionadas, viudas, mujeres solteras y personas con discapacidad recibirán el 50% de descuento.

Rifará Santiago camioneta último modelo por pago de predial

Las personas que paguen el predial en tiempo durante este 2026, participarán en un sorteo para ganarse una camioneta último modelo con un valor de 501 mil 990 pesos. La rifa se llevará a cabo el 6 de marzo de 2026 y se realizará en la Tesorería Municipal. El ganador tendrá 20 días para reclamar el premio posterior a la fecha del concurso.

