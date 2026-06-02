Avanza Caso de Menor que Señaló a su Padre por Presunto Abuso en Coahuila; Niña Está con su Tía

La subprocuradora de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia en la Región Laguna Norte (PRONNIF), Edith Hernández informó sobre las acciones que se han llevado a cabo en torno al caso de una menor que denunció presuntos tocamientos indebidos por parte de su padre.

La funcionaria explicó que, como medida de protección, la niña fue puesta bajo el resguardo de una tía materna, donde permanece mientras continúan con las investigaciones correspondientes y se garantiza su bienestar físico y emocional.

Detalló que desde el pasado domingo se activaron los protocolos de atención establecidos para este tipo de situaciones. Personal especializado intervino de manera inmediata, realizando entrevistas a la menor a través de peritos capacitados en la atención de niñas, niños y adolescentes, además de practicas las valoraciones necesarias para recabar la información que permita esclarecer los hechos denunciados.

La subprocuradora señaló que el objetivo principal es salvaguardar la integridad de la menor y asegurar que el proceso se lleve a cabo con pleno respeto a sus derechos, evitando cualquier situación que pudiera revictimizarla.

DIF de Piedras Negras brindó apoyo a la menor

El presidente municipal de Piedras Negras informó que, a través del DIF Municipal, se brindó atención psicológica, jurídica y asistencia social a la menor. Las autoridades señalaron que el acompañamiento se realizó en coordinación con la PRONNIF.

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El caso cobró relevancia luego de que una madre difundiera en redes sociales videos en los que su hija realizó señalamientos contra su padre por presuntos actos indebidos. Días después, familiares, amigos y ciudadanos participaron en una manifestación en Piedras Negras para exigir que se esclarezcan los hechos.