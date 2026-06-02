Avanza Caso de Menor que Señaló a su Padre por Presunto Abuso en Coahuila; Niña Está con su Tía

La PRONNIF informó los avances del caso de una menor que denunció a su padre por presunto abuso en Piedras Negras.

Avanza Caso de Menor que Señaló a su Padre por Presunto Abuso en Coahuila; Niña Está con su TíaFoto: N+

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Avances en el caso de una menor que denunció a su padre por presunto abuso en Coahuila. PRONNIF y DIF brindan apoyo y protección. Conoce más.

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