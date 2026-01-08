Macron Considera que Trump se Está Alejando de Algunos Aliados

Emmanuel Macron, presidente de Francia, afirmó que el mandatario Donald Trump está alejando a aliados por no respetar las reglas internacionales, luego de la intervención militar estadounidense en Venezuela.

Las declaraciones se dieron durante su discurso anual en París ante embajadores franceses, en el mensaje, Macron señaló que el escenario internacional atraviesa un momento delicado, en el que las grandes potencias enfrentan la tentación de repartirse zonas de influencia, una dinámica que, advirtió, podría debilitar el equilibrio global y el respeto al derecho internacional.

Estados Unidos es una potencia establecida, pero que se está alejando progresivamente de algunos de sus aliados y se desentiende de las reglas internacionales que aún promovía hasta hace poco.

