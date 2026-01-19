Trump y Secretario de la OTAN Acuerdan Reunión Sobre Groenlandia en Davos.

El presidente Donald Trump dijo que habrá una reunión en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, para abordar el tema de Groenlandia con los países europeos que se oponen a la adquisición estadounidense de la isla.

El mandatario dijo que acordó el encuentro, tras sostener una llamada con el secretario de la OTAN, Mark Rutte, cuya comunicación calificó como "muy buena".

"Tuve una muy buena llamada telefónica con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, sobre Groenlandia. Acordé una reunión de las distintas partes en Davos, Suiza", posteó en su cuenta de Truth Social, la noche de este 19 de enero.

Trump afirmó que reiteró el papel de Groenlandia para la seguridad de Estados Unidos y del mundo y que no cederá en ese posicionamiento. Aseguró que su país es el "más poderoso" del planeta por su fuerza militar.

"Como expresé a todos, de manera muy clara, Groenlandia es fundamental para la seguridad nacional y mundial. No hay marcha atrás; en eso todos coinciden", agregó.

"Estados Unidos de América es, por mucho, el país más poderoso del mundo. Gran parte de ello se debe a la reconstrucción de nuestras Fuerzas Armadas durante mi primer mandato, reconstrucción que continúa a un ritmo aún más acelerado", presumió.