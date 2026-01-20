Violencia e Inseguridad Frenan Economía en Culiacán: Cierran 138 Negocios en Enero 2026

En Culiacán, Sinaloa, al menos 138 negocios han cerrado en lo que va del mes de enero derivado de la crisis económica que genera la violencia y la inseguridad en el estado.

El cierre de negocios obedece, según los representantes del sector comercial, a la reducción de ventas y pérdida de clientes, lo que ocasiona la salida de negocios del mercado y la pérdida de empleos, principalmente, en giros como restaurantes, papelerías, farmacias, comercio al menudeo y servicios.

Karla García, dirigente CANIRAC Culiacán, informó que el crecimiento ahora es sectorizado.

Algunos que han tenido un comportamiento básicamente gris, no hay un movimiento ni hacia arriba, ni hacia abajo, otros si han aumentado, pero ahora el sector, realmente, su comportamiento es sectorizado, no es general, antes hablábamos de una comunidad que a todos nos iba bien, hoy es sectorizado

¿Dónde cerraron los negocios?

Según la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán y organismos empresariales, como Coparmex Sinaloa, la mayoría de establecimientos que decidieron cerrar están ubicados en el primer cuadro de la ciudad, la zona comercial Tres Ríos, Bulevar Lola Beltrán, Barrancos y Alturas del Sur.

Óscar Sánchez Beltrán, líder Unión Locatarios Centro Culiacán, habló sobre el impacto a los negocios:

Desafortunadamente, tenemos la mala noticia que se triplicó en la primera casi quincena de enero el número de negocios que bajaron cortinas, pasamos de 45 a 138

A esto se suman los cierres de escuelas privadas o locales, que fueron vandalizadas o quemadas por la delincuencia organizada.

Para las autoridades estatales el cierre de negocios es normal y corresponde a cierres de ciclos naturales dentro de la dinámica comercial, pero que apoyarán a los pequeños negocios que así lo requieran.

