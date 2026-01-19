Inicio Nacional Seguridad Detienen en Sinaloa al ‘Mantecas’, Ligado a los Beltrán Leyva, Informa García Harfuch

El ‘Mantecas’ fue detenido junto con otros siete integrantes de su grupo delictivo en Badiraguato, Sinaloa

Omar García Harfuch informó que Iván Valerio “Mantecas”, presunto jefe del cártel Beltrán Leyva, fue detenido por Guardia Nacional, Ejército y Fiscalía General de la República.

En operativos conjuntos, autoridades federales detuvieron en Badiraguato, Sinaloa, a Iván Valerio 'N', alias Mantecas, presunto jefe de una facción ligada al cártel de los Beltrán Leyva, informó hoy, 19 de enero de 2026, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

García Harfuch detalló que el Mantecas fue detenido junto con otras siete personas de su grupo delictivo. Además, les aseguraron armas, vehículos y un centro de producción de drogas sintéticas.

Perfil de 'El Mantecas'

Luego de informar sobre la detención de Iván Valerio Sainz Salazar, alias Mantecas, la SSPC reveló algunos detalles del presunto jefe de la facción Beltrán Leyva.

  • Jefe de la facción “Beltrán Leyva” vinculado al Cártel del Pacífico.
  • En 2023, participó con un grupo de sicarios en las agresiones armadas en contra de personal Militar y de Guardia Nacional que participó en la detención de Ovidio “N”.
  • Durante su detención se ubicó un centro de producción de drogas sintéticas.

¿Dónde detuvieron a 'El Mantecas'?

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad informó que en el poblado El Rincón de los Monzón, en Badiraguato, las autoridades repelieron una agresión a tiros, después de que detectaron a un grupo de personas armadas. En dicha acción, fue detenido Iván Valerio ‘N’, identificado como Mantecas.

En tanto, Seguridad Pública de Sinaloa señaló que en inmediaciones del poblado de El Rincón de los Monzón fueron detenidos 4 de los 8 detenidos, donde aseguraron el siguiente material:

  • 1 fusil Barrett calibre .50
  • 1 ametralladora calibre 5.56 x 45 milímetros
  • 1 fusil tipo M4 calibre 5.56 x 45 milímetros 
  • 1 fusil tipo AK-47 calibre 7.62 x 45 milímetros
  • 1 camioneta Toyota RAV4, con reporte de robo 

Mientras que en el poblado de Alcoyonqui fueron detenidas otras 4 personas y fue decomisado el siguiente material:

  • 1 arma tipo fusil AK-47 calibre 7.62 x 39 milímetros
  • 1 arma tipo fusil XM15-A2 calibre 5.56 x 45 milímetros
  • 2 armas tipo fusil M-4 calibre 5.56 x 45 milímetros 
  • 4 cargadores
  • 105 cartuchos útiles
  • 1 camioneta Changan 2024, con reporte de robo

