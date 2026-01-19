Detienen en Sinaloa al ‘Mantecas’, Ligado a los Beltrán Leyva, Informa García Harfuch
N+
El ‘Mantecas’ fue detenido junto con otros siete integrantes de su grupo delictivo en Badiraguato, Sinaloa
Omar García Harfuch informó que Iván Valerio “Mantecas”, presunto jefe del cártel Beltrán Leyva, fue detenido por Guardia Nacional, Ejército y Fiscalía General de la República.
COMPARTE:
En operativos conjuntos, autoridades federales detuvieron en Badiraguato, Sinaloa, a Iván Valerio 'N', alias Mantecas, presunto jefe de una facción ligada al cártel de los Beltrán Leyva, informó hoy, 19 de enero de 2026, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
García Harfuch detalló que el Mantecas fue detenido junto con otras siete personas de su grupo delictivo. Además, les aseguraron armas, vehículos y un centro de producción de drogas sintéticas.
En una acción de la Guardia Nacional, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal de FGR, detuvieron en Badiraguato, Sinaloa, a Iván Valerio “N”, alias “Mantecas”, jefe de una facción ligada a los Beltrán Leyva.— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 19, 2026
Fue asegurado junto con 7… pic.twitter.com/4qKMOW5eB8
Perfil de 'El Mantecas'
Luego de informar sobre la detención de Iván Valerio Sainz Salazar, alias Mantecas, la SSPC reveló algunos detalles del presunto jefe de la facción Beltrán Leyva.
- Jefe de la facción “Beltrán Leyva” vinculado al Cártel del Pacífico.
- En 2023, participó con un grupo de sicarios en las agresiones armadas en contra de personal Militar y de Guardia Nacional que participó en la detención de Ovidio “N”.
- Durante su detención se ubicó un centro de producción de drogas sintéticas.
¿Dónde detuvieron a 'El Mantecas'?
En un comunicado, el Gabinete de Seguridad informó que en el poblado El Rincón de los Monzón, en Badiraguato, las autoridades repelieron una agresión a tiros, después de que detectaron a un grupo de personas armadas. En dicha acción, fue detenido Iván Valerio ‘N’, identificado como Mantecas.
En tanto, Seguridad Pública de Sinaloa señaló que en inmediaciones del poblado de El Rincón de los Monzón fueron detenidos 4 de los 8 detenidos, donde aseguraron el siguiente material:
- 1 fusil Barrett calibre .50
- 1 ametralladora calibre 5.56 x 45 milímetros
- 1 fusil tipo M4 calibre 5.56 x 45 milímetros
- 1 fusil tipo AK-47 calibre 7.62 x 45 milímetros
- 1 camioneta Toyota RAV4, con reporte de robo
Mientras que en el poblado de Alcoyonqui fueron detenidas otras 4 personas y fue decomisado el siguiente material:
- 1 arma tipo fusil AK-47 calibre 7.62 x 39 milímetros
- 1 arma tipo fusil XM15-A2 calibre 5.56 x 45 milímetros
- 2 armas tipo fusil M-4 calibre 5.56 x 45 milímetros
- 4 cargadores
- 105 cartuchos útiles
- 1 camioneta Changan 2024, con reporte de robo
Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias recomendadas:
- 2025, el Tercer Año Más Caliente en la Historia: ¿Cómo Va Estar el Clima en 2026?
- Atención Army: Profeco Revela Detalles de Venta de Boletos para Conciertos de BTS 2026
- Aterrizaje de Avión Hércules C-130 de EUA no Tenía que Consultarse con el Senado: Sheinbaum
Con información de N+.
RMT