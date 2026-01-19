Atención Army: Profeco Revela Detalles de Venta de Boletos para Conciertos de BTS

Iván Escalante, titular de Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reveló algunos detalles sobre la venta de boletos para los conciertos de BTS en México, que se realizarán en mayo de 2026, en el Estadio GNP.

En la conferencia mañanera de hoy, 19 de enero de 2026, el titular de Profeco dijo que este lunes de va a pedir a las empresas Ocesa y Ticketmaster transparentar la información sobre los boletos para los conciertos de BTS, como lo ha demandado el army.

En funcionario detalló que habrá una preventa para los miembros Army Membership y una más para clientes bancarios. Además, habrá venta general.

Con información de N+.

RMT