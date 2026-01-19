Marcha Army BTS Hoy: Zona Afectada por Bloqueo de Fans del Grupo Surcoreano en CDMX

Este lunes 19 de enero de 2026, se prevé una marcha Army BTS en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos cuál será la zona afectada, para que tomes precauciones.

Se trata de seguidoras del grupo surcoreano de música “BTS”, quienes exigen información clara sobre la venta de boletos para el concierto:

Específicamente conocer el mapa y los precios antes de la preventa y rechazar la tarifa dinámica, solicitando la intervención de Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ante la falta de claridad.

Toma en cuenta que este día se prevén dos marchas, 12 concentraciones, así como varios plantones y también eventos de esparcimiento.

Zona afectada por bloqueo en CDMX

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, la marcha Army BTS se realizará hoy:

A las 9:00 horas, los fans de BTS se reunirán en la estación “Cuauhtémoc” de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ubicada en Eje 1 Poniente avenida Cuauhtémoc y avenida Chapultepec, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

El grupo de manifestantes marchará hacia la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Centro “Leona Vicario”, ubicada en Dr. Carmona y Valle, No. 11, Col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

