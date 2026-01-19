Marchas Hoy 19 de Enero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Este lunes 19 de enero de 2026, te compartimos la información sobre las marchas y concentraciones previstas para hoy, para que puedas planear tus trayectos y no se te haga tarde al realizar tus actividades.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), este día se prevén dos marchas, 12 concentraciones, así como varios plantones y también eventos de esparcimiento.

Marchas hoy 19 de enero

09:00 horas: Seguidoras del grupo surcoreano BTS marcharán de la estación Cuauhtémoc de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, rumbo a la oficina de Defensa del Consumidor Zona Centro “Leona Vicario”, ubicada en Dr. Carmona y Valle, número 11, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, para exigir información clara sobre la venta de boletos para el concierto del grupo; específicamente conocer el mapa y los precios antes de la preventa y rechazar la tarifa dinámica. Solicitarán la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). 16:00 horas: El Movimiento Nacional de Trabajadores activos, jubilados, pensionados y de nuevo ingreso del IMSS marcharán del Monumento a la Revolución a las oficinas centrales del IMSS en Paseo de la Reforma número 476, colonia Juárez. Lo anterior en contra de la homologación de los servicios de salud en México y en defensa del derecho humano al Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Seguro Social y de la devolución de los ahorros por cesantía.

Concentraciones

06:00 horas. Alcaldía Cuauhtémoc: Educadores del Consejo Nacional de Fomento Educativo en el Zócalo de la Ciudad de México.

Alcaldía Cuauhtémoc: Educadores del Consejo Nacional de Fomento Educativo en el Zócalo de la Ciudad de México. 06:00 horas. Alcaldía Álvaro Obregón: Vecinos de la colonia Colinas Del Sur en Avenida Santa Lucia y Calle 30, colonia Olivar del Conde 2ª Sección.

Alcaldía Álvaro Obregón: Vecinos de la colonia Colinas Del Sur en Avenida Santa Lucia y Calle 30, colonia Olivar del Conde 2ª Sección. 07:00 horas . Alcaldía Cuauhtémoc: Red Animal MX en Palacio Nacional.

. Alcaldía Cuauhtémoc: Red Animal MX en Palacio Nacional. 08:00 horas . Alcaldía Cuauhtémoc: Frente Anti Gentrificación CDMX en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

. Alcaldía Cuauhtémoc: Frente Anti Gentrificación CDMX en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 10:00 horas . Alcaldía Cuauhtémoc: Red Regional de Familias Migrantes en el Zócalo capitalino.

. Alcaldía Cuauhtémoc: Red Regional de Familias Migrantes en el Zócalo capitalino. 10:00 horas . Alcaldía Cuauhtémoc: Familiares de Defensores de Derechos Humanos Desaparecidos en el Zócalo capitalino.

. Alcaldía Cuauhtémoc: Familiares de Defensores de Derechos Humanos Desaparecidos en el Zócalo capitalino. 11:00 horas. Alcaldía Miguel Hidalgo: Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela en la Nueva Sede de la Embajada de Estados Unidos.

Alcaldía Miguel Hidalgo: Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela en la Nueva Sede de la Embajada de Estados Unidos. 13:00 horas . Alcaldías Iztacalco, Iztapalapa y Benito Juárez: Colectivo “Plataforma 4:20” en Av. Río Churubusco y Añil; Av. Río Churubusco y Av. Pdte. Plutarco Elías Calles y Cto. Interior Avenida Río Churubusco y Tlalpan Sur/Lázaro Cárdenas.

. Alcaldías Iztacalco, Iztapalapa y Benito Juárez: Colectivo “Plataforma 4:20” en Av. Río Churubusco y Añil; Av. Río Churubusco y Av. Pdte. Plutarco Elías Calles y Cto. Interior Avenida Río Churubusco y Tlalpan Sur/Lázaro Cárdenas. 15:00 horas. Alcaldía Coyoacán. Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Alcaldía Coyoacán. Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. 15:30 horas. Alcaldía Álvaro Obregón. Unidad por la Defensa de los Derechos Laborales y la Dignidad Académica, en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México.

Alcaldía Álvaro Obregón. Unidad por la Defensa de los Derechos Laborales y la Dignidad Académica, en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. 18:00 horas. Alcaldía Milpa Alta: Comunidad Analco, en Terreno Comunal Analco.

Alcaldía Milpa Alta: Comunidad Analco, en Terreno Comunal Analco. Durante el día. Alcaldía Cuauhtémoc: Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, en el Zócalo capitalino.

