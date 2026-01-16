Preventa de BTS en México 2026: ¿A Qué Hora Cierra Registro con ARMY Membership en Weverse?

Queda poco tiempo para el fin del registro con la ARMY Membership para la preventa de los boletos de BTS en México 2026, y para que no pierdas esta oportunidad, acá en N+ te decimos cuándo y a qué hora cierra el link para aplicar a este evento en Weverse.

Después de mucha expectativa, el grupo integrado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook anunció su gira mundial, la cual contará con tres conciertos en México en el Estadio GNP Seguros de la CDMX, que se realizarán el 7, 9 y 10 de mayo de 2026.

Debido a la gran demanda que tendrán las entradas para los conciertos de BTS, en notas previas ya te dijimos cómo comprar boletos con los días de la preventa para fans y venta general, además de cuánto podrían costar los accesos con los precios en wones y pesos mexicanos.

¿Cuándo y a qué hora cierra registro para preventa de BTS en México?

La preventa de boletos para los conciertos de BTS en México es exclusiva para fans que cuentan con el ARMY Membership, en caso de que aún no lo tengas aquí puedes checar cuánto cuesta y cómo obtenerlo. Además, se debe aplicar al evento en la app de Weverse.

De acuerdo con información de BigHit Music, el registro para la preventa cierra el domingo 18 de enero de 2026 a las 5 de la tarde, tiempo del centro de México, por lo cual una vez que el reloj marque esa hora no se admitirán solicitudes y si no la hiciste no podrás comprar boletos a partir del 22 de enero, aunque cuentes con la membresía de BTS.

¿Cómo hacer el registro en Weverse con membresía?

Si ya cuentas con tu ARMY Membership pero aún no has hecho el registro, es muy fácil realizar la inscripción a la preventa de boletos para los conciertos de BTS en México. Solo debes seguir estos pasos:

Ingresa a la app de Weverse, si no la tienes descárgala e inicia sesión Elige a BTS como uno de tus grupos a seguir Accede al home de BTS Dirígete a la sección de avisos, que se llama "Notice" Da clic en el comunicado que dice "BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN NORTH AMERICA & EUROPE" Ahí verás una tabla donde aparecen los conciertos en Estados Unidos y México Da clic en el enlace debajo del texto "Apply for ARMY MEMBERSHIP PRESALE (US/GLOBAL)

Una vez en este link, te dará la opción de seleccionar tres ciudades, entre las cuales se encuentra la CDMX y las de Estados Unidos, para asistir a los conciertos de BTS. Toma en cuenta que tu solicitud solo será válida para las ciudades que escojas.

También es importante señalar que el correo electrónico de tu cuenta en Weverse debe coincidir con el correo electrónico asociado a tu cuenta de Ticketmaster, ya que si no es el mismo no te dejará unirte a la fila para comprar los boletos.

¿Cuándo inicia la preventa de conciertos de BTS en México?

La preventa de boletos para BTS en México inicia el próximo jueves 22 de enero a las 9 de la mañana, sin embargo se realizará de forma escalonada para evitar que la página de Ticketmaster se sature, por lo que antes de que inicie de la venta debes saber a qué fechas quieres asistir. Estos son los días:

Preventa para conciertos del 7 y 9 de mayo : Será el 22 de enero de 9 am a 9:59 pm

: Será el 22 de enero de 9 am a 9:59 pm Preventa para concierto del 10 de mayo : Será el 23 de enero de 9 am a 9:59 pm

: Será el 23 de enero de 9 am a 9:59 pm La venta general de boletos se realizará el sábado 24 de enero a las 9 am para los tres conciertos.

