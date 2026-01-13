¿Cómo Comprar Boletos para Concierto de BTS en México? Esto Necesitas para Preventa Exclusiva

BTS anunció las fechas y sedes de su gira mundial en la que incluyó tres conciertos en México e inmediatamente sus fans mexicanas se preguntan cómo comprar boletos para ver a la banda de k-pop en CDMX y acá en N+, te decimos qué necesitas para la preventa exclusiva.

Este martes, el grupo integrado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook anunció su World Tour 2026, confirmando su regreso a los escenarios luego de más de tres años de ausencia debido a que los integrantes tuvieron que cumplir con el servicio social en Corea del Sur.

¿Cómo comprar boletos de BTS en México?

Weverse realizará un proceso especial para que los fans puedan conseguir boletos para los conciertos de BTS en CDMX antes que nadie, mediante un pre-registro para seguidores que cuentan con ARMY Membership.

Por ello, es importante contar con esta membresía para poder comprar los boletos para BTS en México en la preventa exclusiva. Si aún no cuentas con ella, puedes adquirirla en este enlace: https://shop.weverse.io/es

La membresía de BTS, que pueden comprar los fans mexicanos es la que tiene la etiqueta de Global, cuenta con un precio de 19.67 dólares, lo cual son 351.65 pesos según el tipo de cambio de este martes 13 de enero 2026.

Toma en cuenta que además de contar con la ARMY Membership deberás realizar el registro en Weverse para tener la oportunidad de acceder a la preventa de boletos BTS. De esta manera, el número de tu membresía de 9 dígitos servirá como tu código para la preventa exclusiva.

¿Cuándo es el registro con el ARMY Membership?

El registro en Weverse para las fans que cuentan con la membresía de BTS se realizará desde este martes 13 de enero a las 9:30 horas (tiempo de CDMX) y cerrará el domingo 18 de enero a las 5 de la tarde.

¿Cuándo es la preventa de boletos de BTS en México?

La preventa de boletos para las fans que cuentan con el ARMY Membership y que se registraron en Weverse iniciará el 22 de enero a las 9 de la mañana, pero se realizará de forma escalonada de la siguiente manera: