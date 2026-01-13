¿Cuánto Cuesta el Army Membership? Precio de Membresía de BTS para Preventa en México 2026

BTS ofrecerá tres conciertos en México como parte de su gira mundial, y si estás pensando asistir a uno de estos shows, acá te contamos cuánto cuesta el Army Membership 2026 en Weverse, con la cual podrás comprar boletos en preventa exclusiva para fans.

El grupo integrado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook anunció su World Tour 2026, confirmando tres fechas en el Estadio GNP Seguros de la CDMX, que se realizarán el 7, 9 y 10 de mayo de 2026, además de que visitará otros países de Norteamérica, América Latina y Europa.

Debido al gran interés que hay en los conciertos de BTS en México, en una nota previa ya te explicamos cómo comprar boletos, con los días de la preventa y el registro para fans en Weverse para que asegures tu lugar y puedas disfrutar del regreso de los ídolos surcoreanos.

¿Qué es el Army Membership?

Es una membresía anual para fans de BTS que ofrece diferentes beneficios en la plataforma de Weverse, como comprar productos exclusivos, participar en eventos especiales y la oportunidad de comprar boletos en preventa como es el caso de los conciertos en México.

Para poder acceder a la preventa, que inicia el próximo 22 de enero, los seguidores que ya cuentan con su Army Membership, deben realizar el registro en Weverse desde este martes y hasta antes del domingo 18 de enero a las 5 de la tarde.

Una vez que los fans hayan aplicado para los conciertos en CDMX, el número de su membresía de 9 dígitos, que comienza con BA, servirá como el código para la preventa exclusiva de boletos que se hará en Ticketmaster.

¿Cuánto cuesta el Army Membership 2026?

La membresía de BTS, que pueden comprar los seguidores mexicanos es la que lleva el nombre de BTS Global Official Fanclub, la cual cuenta con un precio de 19.67 dólares, lo cual son 351.65 pesos según el tipo de cambio de este martes 13 de enero 2026.

Si aún no cuentas con tu Army Membership para comprar los boletos de BTS en México, puedes adquirirla en la página oficial de Weverse en el siguiente link: https://shop.weverse.io/es/shop/ y posteriormente deberás hacer tu registro para los conciertos en CDMX.

