¿A Qué Hora Anuncia BTS el Tour 2026? Fechas y Sedes con Posible Concierto en México

Este martes se darán a conocer las fechas y sedes del World Tour de BTS 2026, con un posible concierto en México, y para que no te pierdas este esperado anuncio, acá en N+ te decimos a qué hora se revelarán los detalles de la gira mundial de la banda de k-pop.

Luego de que se anunciara el regreso del grupo surcoreano después de casi tres años y medio de ausencia, su fandom, conocido como ARMY, está a punto de conocer qué países visitarán Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.

Debido al gran interés que habrá en el regreso a los escenarios del septeto, es importante que sus seguidores conozcan todos los detalles sobre su gira mundial para que logren conseguir boletos para los conciertos de BTS, y a continuación te decimos todo lo que se sabe sobre el World Tour.

¿En qué países dará concierto BTS en 2026?

De acuerdo con información de Bloomberg, la gira mundial de BTS será la más grande que hayan hecho hasta ahora, ya que contará con más de 65 fechas, entre las cuales se esperan al menos 30 conciertos en Norteamérica.

De esta manera, se contempla que el grupo de k-pop inicie su Tour en casa en Corea del Sur, para después visitar Estados Unidos, algunos países de Europa, y dé conciertos en México, Brasil y otros países de Latinoamérica. Aunque esta información será confirmada con el anuncio oficial de este martes.

¿Cuándo inicia la gira de BTS 2026?

Si bien aún no hay confirmación sobre cuándo iniciará el World Tour, se sabe que podría iniciar después del mes de marzo, ya que el lanzamiento de su nuevo álbum está programado para el 20 de marzo de 2026 a la 1 de la tarde de Corea del Sur.

"El nuevo álbum tiene un significado especial porque es el lanzamiento de un álbum grupal después de tres años y nueve meses, y además, muestra la dirección que seguirán los siete miembros a partir de ahora", informó en un comunicado la agencia de representación del grupo, BigHit Music.

¿A qué hora anuncia BTS posible concierto en México?

El anuncio de la gira mundial de BTS se dará a conocer el 14 de enero a las 00:00 horas de Corea del Sur, lo cual corresponde a las 9 de la mañana de este martes 13 de enero 2026 en México.

"Además del lanzamiento de BTS The 5th Album, queremos anunciar también la gira mundial. La información sobre la gira se anunciará el 14 de enero a las 12 am KST. Les pedimos mucho interés y amor por esta promoción que será el nuevo comienzo de BTS", reveló BigHit Music en un comunicado.

Pese a que aún no se han anunciado las fechas y sedes del Tour de BTS, en Ticketmaster fans de la banda surcoreana han comenzado a manifestar su deseo por adquirir boletos para los conciertos en México y otras partes del mundo.

