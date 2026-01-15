¿Cuánto Podrían Costar los Boletos de BTS en México 2026? Precios en Wones y Pesos de Conciertos

Luego de que BTS confirmara su gira mundial con tres fechas en México en 2026, inmediatamente sus fans mexicanas comenzaron a hacer cuentas sobre cuánto podrían costar los boletos, y acá en N+ te decimos qué se sabe sobre los precios para los conciertos en el Estadio GNP en CDMX.

Una vez que el grupo de k-pop anunció su World Tour se dieron a conocer los costos de las entradas para sus shows en Corea del Sur y Japón, por lo cual sus seguidores hicieron la conversión de wones y yenes a pesos mexicanos.

Si aún no sabes cuál es el proceso para comprar boletos de BTS en México, en una nota previa te explicamos los días de la preventa y el registro con la ARMY Membership, además del costo de esta membresía oficial.

¿Cuánto cuestan los boletos de BTS 2026?

La agencia, HYBE Corporation, dio a conocer los precios de los boletos de BTS para los primeros conciertos de la gira mundial que tendrán lugar en Goyang en Corea del Sur y en Tokio en Japón, ambos con un escenario 360. Este es el mapa de los lugares y la conversión de los costos aproximados en pesos mexicanos:

Concierto en Goyang, Corea del Sur

Soundcheck: 264,000 wones - 3,174 pesos

General R: 220,000 wones - 2,645 pesos

General S: 198,000 wones - 2380 pesos

Mapa del concierto de BTS en Corea del Sur. Foto: HYBE

Concierto en Tokio, Japón

Asientos VIP: 45,000 yenes - 5,013.50 pesos

Asientos SS: 35,000 yenes - 3,899 pesos

Asientos S: 25,000 yenes - 2,785 pesos

Mapa del concierto en Japón. Foto: HYBE

Precios de los boletos de BTS en México 2026

La realidad para las fans mexicanas de BTS es que los costos de los conciertos en Corea del Sur y Japón lucen lejos de los precios que han manejado las bandas de k-pop en México, los cuales han alcanzado casi los 30 mil pesos, como fue el caso de Blackpink, que vino en 2023.

De esta manera, los boletos para los conciertos de BTS en CDMX podrían alcanzar precios similares a los del cuarteto femenino, integrado por Rosé, Jennie, Lisa y Jisoo, que fueron de los 850 a 29 mil pesos:

Pits - 29,500 pesos mexicanos

Platino A - VIP 2 - 12,500 pesos mexicanos

Platino B - VIP 3 - 8,000 pesos mexicanos

Platino C, D y E - 6,600 pesos mexicanos

Platino F y G - 5,400 pesos mexicanos

Verde A - 5,100 pesos mexicanos

Naranja A - 4,100 pesos mexicanos

Verde AA - 4,600 pesos mexicanos

Naranja AA y AB - 3,700 pesos mexicanos

Verde B - 2,900 pesos mexicanos

Verde C - 1,500 pesos mexicanos

Naranja AC - 3,300 pesos mexicanos

Naranja B - 2,200 pesos mexicanos

Naranja BB - 1,800 pesos mexicanos

Naranja C - 1,100 pesos mexicanos

Naranja CC - 850 pesos mexicanos

General B - 1,500 pesos mexicanos

Otros precios que podrían utilizarse como referencia son los de Stray Kids, quienes se presentaron en el Estadio GNP en 2025 y los boletos costaron entre 1,700 pesos y 12,762 pesos, los más caros con paquetes VIP. También están los de los conciertos de J-Hope, integrante de BTS, que se presentó el año pasado en el Palacio de los Deportes, alcanzando un costo de más de 19 mil pesos la entrada más cara.

