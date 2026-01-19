Así Será el Mapa Oficial de Concierto de BTS en México

El regreso de BTS a México ya es una realidad y la expectativa entre ARMY no deja de crecer. Con la publicación del mapa oficial del concierto en el Estadio GNP de la Ciudad de México, por fin se conocen las zonas de boletos, la distribución del recinto y, sobre todo, los detalles del escenario 360, una de las grandes apuestas del show.

A continuación, te explicamos cómo estará organizado el estadio, qué implica un escenario 360 y qué debes tomar en cuenta antes de comprar tus boletos.

Así será el escenario 360 de BTS en el Estadio GNP

De acuerdo con el mapa oficial difundido por la organización, BTS se presentará con un escenario 360, lo que significa que el escenario estará ubicado al centro del estadio y permitirá visibilidad desde todos los ángulos. Este formato busca una experiencia más inmersiva y cercana con el público, eliminando el concepto tradicional de “frente” y “parte trasera” del show.

Este tipo de montaje suele incluir:

Pasarelas que rodean el escenario principal.

Pantallas gigantes distribuidas estratégicamente para garantizar visibilidad.

Momentos del show pensados para interactuar con todas las gradas.

Para ARMY, el escenario 360 representa una oportunidad única de vivir el concierto desde cualquier zona sin perder protagonismo en el espectáculo.

Zonas de boletos: cómo se divide el estadio

El mapa oficial del concierto de BTS en el Estadio GNP muestra una división clara entre zonas de cancha y gradas, adaptadas al formato 360:

Zonas de cancha

Platino: Ubicadas alrededor del escenario central, son las zonas más cercanas al grupo y ofrecen una experiencia completamente inmersiva.

Zonas en gradas

Gradas bajas: Ideales para quienes buscan una vista elevada pero cercana al escenario.

Gradas medias y altas: Aunque están más alejadas, el escenario 360 y las pantallas permiten seguir el concierto sin perder detalles clave.

Es importante considerar que, al tratarse de un escenario central, no hay zonas con vista completamente obstruida, aunque la cercanía y la perspectiva varían según la sección.

¿Qué zona conviene elegir según tu experiencia?

Si buscas máxima cercanía y energía, las zonas de cancha son la mejor opción.

Si prefieres una vista panorámica del show completo, las gradas bajas y medias pueden ofrecer una experiencia más equilibrada.

Para quienes priorizan comodidad y presupuesto, las gradas altas siguen siendo una alternativa funcional gracias al formato 360.

Recomendaciones antes de comprar boletos

Antes de elegir tu zona para el concierto de BTS en CDMX, toma en cuenta:

Revisa con atención el mapa oficial y la ubicación exacta de tu asiento.

Considera los accesos y salidas del Estadio GNP, especialmente si eliges cancha.

Ten presente que el escenario 360 implica cambios constantes de orientación durante el show, lo que puede enriquecer la experiencia desde cualquier punto.

El concierto de BTS en el Estadio GNP promete ser uno de los eventos musicales más importantes del año en México. Con un escenario 360 y un diseño pensado para todos los fans, la agrupación surcoreana reafirma su apuesta por espectáculos de gran formato y conexión directa con ARMY.

