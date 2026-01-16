Estos son los Artistas Invitados a la FNSM 2026: David Guetta, Andrea Bocelli, J Balvin y Más

La Feria Nacional de San Marcos (FNSM) 2026, se llevará a cabo el próximo 18 de abril, sin embargo, la cartelera de artistas invitados ya fue revelada el jueves 15 de enero. Aquí, en N+, te compartimos los eventos que serán presentados en el Foro de las Estrellas.

Los cantantes y agrupaciones que se presentaran en el Foro de las Estrellas de la FNSM 2026, brindarán un show completamente gratuito y ,para acceder estos, los aguascalentenses deberán esperar el registro de boletos. Este se llevará a cabo de manera online, aunque aún se desconoce la fecha de apertura.

¿Qué artistas estarán invitados en la FNSM 2026?

De acuerdo con la FNSM 2026, durante esta edición se contará con una cartelera de géneros variados, pues habrá desde música electrónica hasta opera. A continuación te presentamos las fechas y artistas confirmados:

Abril 2026

18 Entre Amigos

19 Luis Ángel “El Flaco”

20 BXS Bryndis x Siempre

21 Goo Goo Dolls

22 J Balvin

23 Lara Campos

24 La Única Internacional Sonora Santanera

25 Andrea Bocelli

26 Álex Fernández

27 Orquesta Sinfónica Sedena

28 Kany García

29 El Mimoso

30 José Carreras · Kenny G · López Yáñez

Mayo 2026

1 Función de Lucha Libre

2 Audrey Nuna · Eric Nam · Milli

3 Foreigner

4 Kumbia Kings · Mi Banda El Mexicano de Germán Román

5 Grupo Frontera

6 Mägo de Oz

7 Lila Downs

8 David Guetta presents: The Monolith

9 Paulo Londra

10 Empire of the Sun

Recuerda que el acceso es gratuito, y que la FNSM concluirá hasta el próximo 11 mayo, permitiendo a residentes y turistas el disfrutar de este magno evento abrileño por más de dos semanas.

