Feria Nacional de San Marcos 2026: ¿Cuándo es y Cómo Será la Venta de Boletos?

En Aguascalientes, se presentará este jueves el programa general de la Feria Nacional de San Marcos 2026, la cual cuenta con un presupuesto limitado para la contratación de artistas en el Foro de las Estrellas, de acuerdo al Patronato.

¿Cuándo será la Feria Nacional de San Marcos 2026?

La Feria Nacional de San Marcos 2026 se llevará a cabo del 18 de abril al 11 de mayo, y contará con una cartelera equilibrada respecto a géneros musicales. Además, se descartó la presencia de artistas que interpreten corridos bélicos.

Viene un artista el Billboard, que es mundial, un mundial que está en los primeros lugares de Billboard, estamos hablando de una clasificación mundial, está en los primeros lugares, va a ser un gran foro muy bien equilibrado para los diferentes gustos, edades, géneros José Ángel González Serna , Patronato de la Feria Nacional de San Marcos

¿Cómo será la venta de boletos en la Feria Nacional de San Marcos 2026?

A pesar de la controversia que generó el ingreso con boletos digitales en la edición anterior, para este año se mantendrá la misma dinámica, ya que según el Patronato, dio buenos resultados.

La plataforma no falló, el tema es que se agotaron los boletos en dos minutos para algunos artistas, no para todos, hubo algunas fallas, un par de fallas que tuvimos en términos de logística, somos humanos y no somos perfectos, pero esas fallas que se tuvieron al principio de la feria se resolvieron José Ángel González Serna , Patronato de la Feria Nacional de San Marcos

Andrea Esparza / N+

