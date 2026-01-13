Feria Nacional de San Marcos 2026 No Permitirá Música con Apología del Delito

A pocos días de que se revele el programa general de la Feria Nacional de San Marcos (FNSM) en su edición 2026, autoridades aseguraron que no se permitirá la interpretación de corridos bélicos o canciones que hagan apología del delito.

De acuerdo con Enrique de la Torre de la Paza, vocero del Gobierno del Estado de Aguascalientes, se mantendrá la misma dinámica que en 2025; es decir, se tendrá comunicación con los representantes de los artistas contratados para conocer el repertorio musical previo al concierto, con el fin de aprobarlo o no.

Asimismo, recordó que en la edición pasada de la FNSM se bajó el volumen a artistas que interpretaron este género musical, sin embargo, todo quedó en amonestaciones.

Este tema ha ido caminando de manera positiva, como saben hay muchos de los municipios han dejado de presentar este tipo de artistas. La ley es clara; somos respetuosos de la ley, somos constitucionalistas Enrique de la Torre de la Paz, Vocero del Gobierno del Estado de Aguascalientes

¿Cuál es la multa por interpretar corridos bélicos en un evento público?

Desde marzo del 2025, se prohíbe la reproducción de música que haga apología del delito, en bares, antros y conciertos, las sanciones alcanzan hasta un millón de pesos y hasta prisión.

