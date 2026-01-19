Detienen a Mujer por Arrojar Café Hirviendo a Niños que Platicaban en el Cine de Saltillo

Durante este fin de semana, una mujer fue detenida luego de ser señalada, presuntamente por arrojar café hirviendo a dos menores al interior de un cine ubicado en una plaza comercial, al norte de Saltillo.

Trascendió que los hechos ocurrieron en una de las salas, cuando la mujer se molestó porque las menores que estaban sentadas en la fila de adelante de ella, estaban viendo y platicando durante la película.

Ella les pidió que guardaran silencio y al no hacerlo, tomó su café y lo derramó sobre ellas, causándoles quemaduras en las piernas y el rostro. También resultaron afectadas, dos adultas que acompañaban a las menores.

La presunta responsable fue identificada como Citlali "N" de 35 años, fue detenida por elementos de la Policía Municipal y puesta a disposición del Ministerio Público.

Hombre lanza aceite caliente a su pareja e hija en Gómez Palacio

Un hombre de 31 años fue arrestado por elementos policiacos luego de agredir a su pareja y a su hija menor dentro de un domicilio de la colonia Hortensias en Gómez Palacio.

Las víctimas resultaron con lesiones y recibieron atención médica, mientras que el agresor, identificado como José “N”, fue puesto a disposición de las autoridades por el delito de violencia familiar.

