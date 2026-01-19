Hallan Sin Vida a Hombre en Vía Pública de Torreón

La mañana de este lunes 19 de enero, fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre, identificado como Jesús Leobardo López de aproximadamente 36 años en la ciudad de Torreón.

Jesús se encontraba en la colonia Francisco Villa sobre la calzada Moctezuma, donde algunos testigos lo vieron en su silla de ruedas. Luego del reporte del hallazgo, arribaron elementos de Protección Civil y agentes de la Policía Municipal, quienes dieron aviso a Cruz Roja y confirmaron la muerte del hombre.

Noticia relacionada: Localizan Cuerpo de Hombre en Colonia Francisco Villa en Torreón

El agente del Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para determinar las causas exactas de su muerte.

De acuerdo con los primeros reportes, la causa del fallecimiento pudo haber sido una intoxicación. Jesús Leobardo fue identificado en el lugar por su tía.

Encuentran a mujer sin vida en casa de Saltillo

Durante la noche del 13 de enero fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer al interior de una casa ubicada en la colonia Bellavista en Saltillo, luego de que vecinos reportaron olores fétidos que salían del domicilio.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al cruce de las calles Colegio Militar y Pedro Aranda, donde al ingresar encontraron el cuerpo de la occisa. La mujer, identificada como María Teresa “N” de 44 años, fue trasladada al Servicio Médico Forense, donde se realizó la necropsia para determinar la causa de la muerte.

Historias recomendadas: