Atacan a Hombre con Arma blanca al Evitar un Robo en Torreón

Durante la mañana de este viernes 16 de enero, un hombre fue lesionado con un arma blanca tras evitar evitar el robo a una casa al exterior de su domicilio ubicado en la colonia Joyas del Desierto al oriente de Torreón.

El lesionado comentó que al percatarse de que un sujeto quería entrar a una casa abandonada, intentó detenerlo, pero el presunto agresor forcejó y con un desarmador lo hirió a la altura de la pierna derecha.

El agresor quien iba en una bicicleta, portaba una sudadera negra y una mochila rosa, escapó después de atacar al hombre. La víctima fue trasladada por sus propios medios a un hospital para recibir atención médica.

Le roban celular a niño en colonia Abastos en Torreón

Un niño de seis años fue víctima de un robo la tarde del 4 de enero en la colonia Abastos en Torreón, luego de que un sujeto a bordo de una motocicleta le arrebatara su celular cuando se encontraba jugando en la vía pública.

De acuerdo con una testigo, el presunto responsable, vestido de negro, se acercó al menor con el pretexto de preguntarle la hora y en cuestión de segundos le quitó el celular para después huir del lugar, dejando al niño asustado.

Autoridades municipales informaron que ya se tiene conocimiento del caso y que se iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con el paradero del responsable.

