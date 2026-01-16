Muere Hombre a Bordo de su Vehículo en Colonia La Morita en Saltillo

Un hombre de 76 años murió a bordo de un vehículo durante la mañana de este viernes 16 de enero en las calles de la colonia La Morita al oriente de la ciudad de Saltillo, Coahuila.

Se dio a conocer que la víctima sufría una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, conocida como EPOC. Debido a complicaciones, se sintió mal y fue trasladado por sus familiares a un consultorio médico ubicado sobre el bulevar Otilio González.

Sin embargo, el cruce de las calles Fusilamiento y De Las Moras, quedó inconsciente. Paramédicos de Cruz Roja arribaron al lugar y confirmaron que el hombre no contaba con signos vitales.

Muere Hombre de la Tercera Edad a Bordo de su Vehículo en Saltillo.

Agentes de la Investigación de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Muere hombre mientras era trasladado a clínica del IMSS en Saltillo

Un hombre llegó sin vida a la clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de perder la vida, a bordo de su vehículo mientras era trasladado desde la colonia Pueblo Insurgente por su esposa.

De acuerdo con los reportes, Juan Robledo "N" de 49 años de edad, comenzó a sentirse mal, por lo que fue trasladado por su esposa identificada como Reyna, a bordo de un vehículo. Sin embargo, al arribar a la clínica 2 del IMSS, ya no presentaba signos vitales. A su llegada al hospital, fue recibido por personal de salud, quienes confirmaron el deceso del hombre.

