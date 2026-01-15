Multas por Usar la Palabra “Chirigüillo” en Coahuila; Esto Deberás Pagar

La titular de la Dirección de Prevención de la Discriminación en Coahuila, advirtió sobre el uso de la palabra "chirigüillo" para denostar el nivel social o económico de algunas personas originarias de otros estados del país.

Patricia Yeverino, señaló que hasta el momento en la entidad no se han presentado denuncias al respecto, pero que las dependencia, la puede recibir para proteger los derechos de las personas.

La funcionaria estatal explicó que el uso del concepto, puede violar el artículo 239 de Protección Civil de los derechos de las personas que podría alcanzar sanciones punitivas y multas económicas de hasta 10 mil pesos.

Multas de hasta 56 mil pesos por realizar fogatas en sierras y cerros de Torreón

El director de Medio Ambiente de Torreón, Marcelo Sánchez Adame, informó que existe una multa económica para las personas que realicen fogatas en sierras o cerros de la ciudad.

Explicó que las sanciones aplican por conductas como sustracción, posesión, cautiverio, maltrato o tráfico de especies de flora y fauna, así como por acciones que dañen el ecosistema. Las multas pueden ir desde los tres mil hasta los 56 mil pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción.

El funcionario añadió que se han detectado zonas naturales que han sido afectadas, por lo que en coordinación con Protección Civil y Seguridad Pública se realizan recorridos de vigilancia para evitar que las personas causen daños a la flora y fauna de la región.

