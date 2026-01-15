Muere Mujer Mientras Caminaba por la Calle en Colonia La Herradura en Saltillo

Una mujer fue encontrada sin vida en la colonia La Herradura en Saltillo, Luego de que se desvaneciera mientras caminaba por la calle, a escasos metros de su casa, lo que generó múltiples reportes a la línea de emergencias.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, quienes acordonaron la zona y recabaron información para confirmar que la mujer ya no contaba con signos vitales. La víctima fue identificada como Paula "N", de entre 60 y 65 años.

Muere Mujer tras Desvanecerse en Calles de la Colonia La Herradura en Saltillo

De acuerdo con los primeros informes, la causa del fallecimiento fue un paro cardíaco fulminante. Asimismo, se dio a conocer que la mujer padecía arritmia, condición que habría contribuido al deceso.

Encuentran a hombre sin vida en Torreón

La mañana del miércoles, un hombre de la tercera edad fue localizado sin vida en el estacionamiento de una tienda de conveniencia ubicada en la intersección de las calles Cuitláhuac y de las Palmas, en la ciudad de Torreón. El reporte se recibió alrededor de las 5:30 horas, cuando policías acudieron al sitio tras ser alertados sobre una persona recostada sobre la acera.

Al arribar, los oficiales confirmaron que el adulto mayor ya no presentaba signos vitales, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos de Cruz Roja, quienes corroboraron el fallecimiento. Personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de las diligencias correspondientes.

