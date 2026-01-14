Encuentran Sin Vida a Adulto Mayor en Ejido 20 de Noviembre en La Laguna

Un hombre de la tercera edad de 64 años fue encontrado sin vida en un cuarto de adobe en el ejido 20 de Noviembre, en la ciudad de Matamoros, Coahuila. La tarde del martes 13 de enero, alrededor de las 18:25 horas, se reportó al sistema de emergencias 911 que una persona se encontraba inconsciente en un domicilio de la zona.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y, tras valorar al adulto mayor, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El hombre fue identificado como Pedro Vázquez Ramírez, de 64 años de edad.

Personal de la fiscalía determinó que el hombre no presentaba huellas de violencia, por lo que de manera preliminar se estableció que se trató de una muerte por causas naturales, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para practicarle la necropsia de ley.

El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado la noche del martes al interior de una casa ubicada en el cruce de las calles Colegio Militar y Pedro Aranda, en la ciudad de Saltillo.

Elementos de la Policía Municipal ingresaron al inmueble y encontraron a la mujer en estado de descomposición. La víctima fue identificada como María Teresa “N”, de 44 años de edad. De manera preliminar, autoridades señalaron que el fallecimiento habría ocurrido por causas naturales.

