Desaparece Hombre de la Tercera Edad Luego de Salir a Ordeñar su Ganado en General Cepeda

Un adulto mayor de 70 años, identificado como Manuel Reyna, fue reportado como desaparecido luego de salir a ordeñar su ganado en el ejido Independencia, en el municipio de General Cepeda, Coahuila.

De acuerdo con el reporte, el hombre de la tercera edad salió alrededor de las 8:00 de la mañana a bordo de su burro con rumbo al terreno donde se encontraba su ganado. Sin embargo, al no regresar a su domicilio después de varias horas, sus familiares comenzaron a preocuparse y decidieron salir a buscarlo.

Al llegar al lugar, encontraron al ganado disperso en el área y el burro abandonado, sin lograr localizar al adulto mayor, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes para solicitar apoyo en su localización.

Elementos de seguridad, en apoyo a los habitantes del ejido, iniciaron un operativo de búsqueda en la zona, debido al temor por la integridad física del hombre de la tercera edad.

Vandalizan mural de menor desaparecido en Saltillo

El mural y la lona de Johan Gael, menor desaparecido en Saltillo, ubicados en la colonia Las Flores y en la Gran Plaza, fueron vandalizados por personas desconocidas, provocando daños en la imagen que desde hace años ha servido como símbolo de esperanza para su localización.

De acuerdo con los reportes, la lona fue recortada en la zona donde aparecía el rostro del menor, mientras que el mural fue rayado con grafiti, afectando directamente su imagen. Tras los hechos, el padre del niño limpió el mural y señaló que solicitarían autorización para restaurarlo y actualizarlo en los próximos días.

Los padres de Johan Gael condenaron los actos de vandalismo y aseguraron que continuarán difundiendo la imagen de su hijo, ya que su objetivo es mantener vigente la búsqueda y no permitir que el caso sea olvidado por la ciudadanía.

