Presentan "Xenovenator Espinosai", Nueva Especie de Dinosaurio Descubierta en Coahuila

Investigadores y científicos del Museo del Desierto presentaron al Xenovenator espinosai, un extraño dinosaurio cazador que habitó la región hace aproximadamente 74 millones de años, entre los municipios de General Cepeda y Saltillo.

El ejemplar emplumado, del periodo Cretácico y perteneciente a la familia de los velociraptores, se presume que era un cazador nocturno que se alimentaba de lagartijas y ratones.

El director de Geología de la UNAM fue el científico homenajeado, ya que su apellido fue utilizado para nombrar al nuevo dinosaurio, del cual se localizaron al menos tres individuos entre los años 2002 y 2004.

Por su parte, el director del Museo del Desierto, Arturo González, explicó que una vez publicada la investigación y sustentada la existencia de Xenovenator espinosai en la revista Diversity, se iniciará el proceso de reconstrucción para la exhibición de la pieza.

“El extraño cazador” Espinosai se suma a la lista de al menos 15 dinosaurios descubiertos en Coahuila, entidad que cuenta con uno de los sitios más prolíficos para el hallazgo de restos fósiles en el Valle del Sureste.

La última vez que se presentó una nueva especie de dinosaurio fue en febrero de 2025, cuando, tras un laborioso trabajo de investigación, científicos y paleontólogos lograron el registro de un nuevo dinosaurio coahuilense llamado Mexidracon longimanus.

Se trata de una especie omnívora, parecida a las avestruces, con características especiales como manos largas y garras letales. El descubrimiento se realizó en el año 2014 y contó con la participación de especialistas de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila, quienes lograron rescatar un buen número de piezas óseas localizadas en el municipio de General Cepeda.

El maestro Claudio de León detalló que el dinosaurio medía aproximadamente 1.20 metros de altura y dos metros de largo, con una antigüedad estimada de 72 millones de años.

