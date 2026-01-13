Hombre Cae de la Azotea de Primaria en Gómez Palacio

La mañana de este lunes 12 de diciembre del 2026, un hombre resultó lesionado luego de caer de una azotea en una primaria ubicada en el centro de Gómez Palacio, Durango.

Los hechos se registraron en la escuela Francisco Sarabia ubicada en la calle Mina cuando el hombre, identificado como José Octavio Zapata de 37 años, se encontraba trabajando en temas de infraestructura.

Sin embargo, al momento de subir una escalera, se resbaló y cayó al piso, ocasionándole lesiones en el cuerpo y cabeza por lo que sus mismos compañeros lo trasladaron a la clínica del ISSSTE en Gómez Palacio, donde continúa su atención médica.

Hombre Cae de Azotea Mientras Trabajaba en Primaria de Gómez Palacio.

Localizan cuerpo de hombre en azotea de casa en Lerdo

El pasado 4 de noviembre del 2025, el cuerpo de un hombre fue localizado en la azotea de una casa ubicada en la colonia Unidos Venceremos, en el municipio de Lerdo. El hallazgo fue realizado por un trabajador de la construcción.

Noticia relacionada: Trabajadores Encuentran a Hombre Muerto en Azotea de una Casa en Lerdo

Autoridades acudieron al lugar y confirmaron que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y no presentaba huellas visibles de violencia. Familiares informaron que el hombre, identificado como Omar Cuevas Gutiérrez, había sido visto por última vez días antes del hallazgo.

